Immobilizzata per malattia, lasciata per anni tra escrementi dai genitori: “Si era fusa col divano” La 36enne Lacey Ellen è stata trovata morta su un divano del soggiorno inLouisiana, ricoperta di insetti e dei suoi stessi fluidi corporei. I genitori accusati di omicidio.

A cura di Antonio Palma

Avrebbero dovuto occuparsi di lei a tempo pieno dopo che una malattia l'aveva immobilizzata e resa inabile, in realtà i genitori della donna la avrebbero letteralmente abbandonata al suo destino, lasciandola per anni sul divano tra escrementi e senza cure. La terribile storia arriva dallo stato della Louisiana, inUsa, dove la 36enne Lacey Ellen è stata trovata morta su un divano del soggiorno, ricoperta di insetti e dei suoi stessi fluidi corporei, nel gennaio scorso. Tutti pensavano che a occuparsi di lei ci fossero i genitori che vivono nella stessa casa, descritti da tutti come benefattori e "pilastro della comunità" ma in realtà la 36enne è stata trovata parzialmente nuda, seduta in posizione eretta, "quasi fusa col divano", ricoperta dalla testa ai piedi di escrementi umani, insetti, ed escrementi di roditori.

Lacey soffriva di Sindrome Locked-in, o sindrome del chiavistello, un raro disturbo neurologico per il quale il paziente è cosciente e sveglio, ma non può muoversi oppure comunicare a causa della completa paralisi di tutti i muscoli volontari del corpo ad eccezione degli occhi. I genitori, Shelia e Clay Fletcher, 64 e 65 anni, avrebbero dovuto assisterla 24 ore al giorno e fornirle cure mediche ma, secondo gli inquirenti locali, nessun medico l'aveva visitata negli ultimi 20 anni. "La scena era disgustosa. Ho visto alcune cose orribili nella mia vita, ma niente del genere", ha rivelato una operatrice medica a l Daily Mail, raccontando che la dona aveva piaghe da decubito che le arrivavano fino alle ossa.

L'orribile scena scoperta il 3 gennaio scorso quando i paramedici sono giunti nell'abitazione nel sobborgo a nord di Baton Rouge per una chiamata di emergenza dei due genitori perché Lacey non respirava più. All'arrivo sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non chiamare la polizia. Il medico legale ha stabilito che la morte della donna può configurarsi come omicidio e causa di negligenza medica. Lacey sarebbe morta almeno 24-48 ore prima della chiamata di emergenza. I genitori sono accusati di omicidio colposo ma rischiano anche l'accusa di omicidio di secondo grado.