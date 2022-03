Il video del soldato russo catturato dagli ucraini: “Putin pensava di vincere in tre giorni” “Credeva di vincere in tre giorni”. Un soldato russo, catturato dagli ucraini, ammette in un video che Vladimir Putin ha sottostimato la guerra in Ucraina.

Il Servizio di sicurezza di Kiev ha diffuso un video scioccante su Telegram. Un soldato russo, catturato dagli ucraini e vistosamente ferito al volto, ammette che Vladimir Putin ha sottostimato la guerra in Ucraina: "Putin credeva di conquistare l'Ucraina in tre giorni". L'invasione dell'Ucraina ha fatto parte di una scelta precisa di Vladimir Putin, ovvero usare la leva della forza per provare a piegare un paese che il Presidente russo ha da subito considerato fragile. Al settimo giorno di guerra in Ucraina, le cose però stanno andando in una direzione contraria rispetto a quanto previsto da Putin.

La rivelazione del soldato russo

La rivelazione del militare russo catturato dai soldati ucraini dice tutto. Anche le scorte di viveri inviati ai soldati russi non sarebbero state sufficienti: "Putin si aspettava di conquistare l'Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ci ha inviato erano sufficienti solo per quei giorni. Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa, tutti i militari sono stati resi privi dei loro cellulari e di tutti i documenti di riconoscimento".

Il commento degli ucraini: "Il Cremlino ha fallito"

"Il piano del Cremlino è già fallito!". È il comunicato dei servizi di sicurezza ucraini alla luce del racconto del soldato fatto prigioniero: "Siamo sulla nostra terra e la difenderemo fino all’ultimo! Vinciamo insieme!". Su Telegram, il servizio di sicurezza nazionale dell'Ucraina condivide anche gli hashtag #StopRussia e #StopOccupy.

L'Onu approva la risoluzione e condanna l'attacco russo

Nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo, invece, l'Assemblea dell'Onu ha approvato la risoluzione e ha condannato l'attacco russo in Ucraina. I voti a favore della risoluzione sono stati 141. Sono 5 voti contrari, i paesi che hanno votato contro sono Russia, Bielorussia, Eritrea, Corea del nord e Siria. Sono 35 gli Stati astenuti, tra questi ci sono la Cina e l'India