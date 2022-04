Migliaia di bambini scomparsi in Ucraina, il sindaco di Zaporizhzhia: “Russi hanno rapito mio figlio” Sarebbero migliaia i bambini scomparsi da Mariupol in Russia secondo il presidente ucraino Zelensky. Il sindaco di Zaporizhzhia denuncia: “I russi hanno rapito mio figlio di 16 anni”

A cura di Chiara Ammendola

Il sindaco di Zaporizhzhia

“Mio figlio è stato rapito. Faccio appello alla comunità europea, all'umanità intera: aiutatemi. Fatelo sapere al mondo intero”, è questo l'appello che Oleh Buriak, sindaco di Zaporizhzhia, cittadina a sud-est dell'Ucraina poco distante da Mariupol, ha rivolto alla comunità internazionale per denunciare la scomparsa del figlio 16enne avvenuta lo scorso 8 aprile. Il capo dell'amministrazione distrettuale di Zaporizhzhia ha spiegato il figlio Vlad sarebbe stato rapito dai soldati russi al checkpoint di Vasylivka mentre tentava di evacuare da Melitopol. Le truppe russe durante i controlli al convoglio dove viaggiava il 16enne, dopo aver scoperto che si trattava del figlio del sindaco, lo hanno prelevato e portato via. Oleh Buriak ha aggiunto di non avere più sue notizie e di non sapere dove si trovi in questo momento.

Il rapimento l'8 aprile mentre tentava di evacuare da Melitopol

“Mio figlio di 16 anni – ha spiegato il sindaco – era in macchina con due donne che conosceva e i loro tre figli. Erano tutti diretti a Zaporizhzhia. Il convoglio di auto è stato fermato dai soldati russi, che si sono avvicinati a ogni macchina per controllare chi c'era dentro e dove stavano andando. Hanno controllato il telefono di mio figlio e lo hanno trascinato fuori dall'auto”. La stessa vettura sarebbe poi stata trattenuta al posto di blocco per circa tre ore prima di essere lasciata andare, mentre il 16enne Vlad sarebbe stato trattenuto: “Le truppe russe hanno usato un tablet per scoprire che ero il padre del ragazzo. Durante tutto questo tempo abbiamo cercato di risolvere la situazione da soli, ma non ci siamo riusciti”, ha concluso il sindaco che a distanza di dieci giorni si è rivolto alla comunità internazionale.

Bambini deportati da Mariupol in Russia

Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla Cnn sarebbero circa 5.000 i bambini che sono stati "deportati" dalla regione di Mariupol in Russia dall'inizio dell'invasione russa: “Diverse persone sono finite in Russia senza documenti. E non sappiamo dove siano – ha fatto sapere il presidente – tra loro ci sono diverse migliaia di bambini. Vogliamo sapere cosa è successo e se sono in buona salute o no”. Secondo Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, la maggior parte dei bambini, che non sono orfani, sarebbe stata portata via senza i genitori. Accuse alle quali Mosca ha risposto bollando come bugie le parole di Zelensky. E sostenendo anche che Kiev ha ostacolato gli sforzi di Mosca per l’evacuazione dei civili dalle città bombardate.