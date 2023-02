Il segretario generale Onu dice che il mondo è “al più alto rischio di una guerra nucleare da decenni” Il segretario generale dell’ONU lancia l’allarme sul rischio che un’ulteriore escalation della guerra fra Russia e Ucraina possa trascinare il mondo in una “guerra più ampia” e “al più alto rischio da decenni di una guerra nucleare”.

A cura di Davide Falcioni

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia l'allarme sul rischio che un'ulteriore escalation della guerra fra Russia e Ucraina possa trascinare il mondo in una "guerra più ampia" e "al più alto rischio da decenni di una guerra nucleare". "Le possibilità di ulteriore escalation e spargimento di sangue continuano a crescere", ha detto Guterres all'Assemblea dell'Onu. "Temo che il mondo non stia camminando come un sonnambulo in una a guerra più ampia, temo che lo stia facendo con gli occhi ben aperti".

Secondo il segretario generale dell'ONU è elevato il rischio di "un annientamento nucleare causato in modo accidentale o in modo deliberato", ha affermato. "Dobbiamo porre fine alla minaccia rappresentata dalle 13mila armi nucleari immagazzinate negli arsenali di tutto il mondo", ha insistito.

Zelensky atteso a Bruxelles per giovedì

Nel frattempo in Ucraina si continua a combattere e continua l'impegno del presidente Zelensky per reperire nuovi aiuti. Il leader di Kiev è atteso per giovedì a Bruxelles, in coincidenza con l'inizio del Consiglio Europeo straordinario, in quella che sarebbe la prima visita di Zelensky in Europa dall'inizio della guerra, a due settimane dal primo anniversario dell'inizio dell'invasione. Ma i portavoce della Commissione Europea e del Consiglio Europeo non confermano, né smentiscono, la possibile visita del presidente ucraino a Bruxelles.

"Non posso confermare – risponde il portavoce capo dell'esecutivo Ue Eric Mamer, durante il briefing quotidiano con la stampa – non ho informazioni in merito e non commentiamo su queste cose in sala stampa". Il portavoce di Charles Michel, Barend Leyts, si è limitato limita a ribadire che "l'unico commento che posso ripetere è che ‘c'è un invito aperto per il presidente Zelensky a venire a Bruxelles, come abbiamo sempre detto".

I leader attendono il presidente ucraino dopo appena una settimana dalla visita dei vertici Ue a Kiev. Alla domanda circa una sua visita a Bruxelles, Zelensky ha assicurato che un viaggio simile è "inevitabile", spiegando però che esiste un "rischio significativo" nel fare visite all'estero. Ha ammesso di aver discusso dell'opzione con Charles Michel: "Voglio davvero viaggiare, ma ci sono dei rischi perché la Russia potrebbe preparare un'offensiva".