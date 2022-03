Il ragazzo che sta controllando gli oligarchi russi mentre si spostano coi loro jet Ha solo 19 anni e la sua prima “vittima” è stata il fondatore di Tesla Elon Musk. Jack Sweeney ha creato un profilo Twitter e con un algoritmo riesce a rintracciare gli spostamenti dei jet privati degli oligarchi russi. “Spero siano sequestrati”.

A cura di Natascia Grbic

Gli oligarchi e i miliardari russi tenuti in scacco da un ragazzo di diciannove anni: sembra la trama di una commedia, ma è la realtà. Jack Sweeney è uno studente di informatica dell'Università della Florida centrale che da qualche tempo si diverte a fare una cosa: rintracciare gli aerei privati degli oligarchi. Per questo ha aperto un account Twitter apposito, dal nome Russian Oligarch Jets. Non è l'unico profilo gestito dal ragazzo: Sweeney ne ha creato uno anche per il jet di Putin, dal nome Russian VIP & Putin Jets. Alla Cbs ha dichiarato di non essere spaventato dato che vive negli Stati Uniti e che "sarebbe piuttosto interessante vedere uno dei loro aerei sequestrato".

Il 19enne che segue i jet degli oligarchi russi: "Spero aiuti a sequestrarli"

Sweeney, la cui prima ‘vittima' è stata il fondatore di Tesla Elon Musk, ha spiegato che il suo account si basa su un algoritmo che sfrutta dati disponibili sulla proprietà dei jet e sui dati di volo. "Ho deciso di creare il profilo dopo che la Russia ha attaccato l'Ucraina. Diverse persone sui social mi hanno chiesto se potevo usare l'algoritmo creato per rintracciare Musk per monitorare gli aerei privati degli oligarchi russi. Le persone vogliono che siano trovati, e i loro yacht e jet sequestrati". Il primo aereo monitorato dallo studente in assoluto è stato quello di Elon Musk. Il ragazzo ha raccontato che il fondatore di Tesla lo ha contattato offrendogli 5mila dollari per chiudere l'account. "Gli ho detto che 5mila dollari erano pochi, ma che lo avrei fatto per 50mila o per una Tesla". Elon Musk però lo ha semplicemente bloccato.