Il messaggio di Capodanno di Zelensky (in russo) ai russi: “Putin sta bruciando il vostro futuro” Il presidente ucraino Zelensky in un discorso di fine anno pubblicato su Telegram si è rivolto in russo ai cittadini russi: “Putin vi sta distruggendo”. Poi, si è rivolto ai suoi: “Nel 2023 combatteremo fino alla vittoria”.

"Putin vi sta distruggendo". È questo il messaggio di fine anno che il presidente ucraino Zelensky ha lanciato ai cittadini russi in un messaggio condiviso sui propri account social. Il leader di Kiev ha parlato in russo, sottolineando che Putin si sta "nascondendo dietro le sue truppe, non le sta guidando".

Zelensky ha affermato che coloro che hanno compiuto gli attacchi di sabato scorso sono disumani. Passando dall'ucraino al russo, ha poi attaccato Putin.

"Il vostro leader vuole mostrarvi che sta guidando dal fronte e che i suoi militari sono dietro di lui. Ma in realtà si nasconde dietro i suoi militari, i suoi missili, i muri delle sue residenze e dei suoi palazzi. Si nasconde dietro di voi, bruciando il vostro paese e il vostro futuro. Nessuno vi perdonerà per il terrore. Nessuno al mondo ve lo perdonerà. L'Ucraina non perdonerà", ha detto.

Zelensky agli ucraini: "Combatteremo fino alla vittoria"

Zelensky si è poi rivolto direttamente al popolo ucraino, ringraziandolo per i suoi "incredibili" sforzi nel respingere l'avanzata russa. "Combattiamo come una squadra: l'intero paese, tutte le nostre regioni. Vi ammiro tutti. Voglio ringraziare ogni regione invincibile dell'Ucraina", ha detto.

Poi, in un altro messaggio sempre il presidente ucraino ha affermato che "sappiamo con certezza cosa ci riserverà il nuovo anno 2023. Voglio augurare a tutti noi una cosa: la vittoria. E questo è l'aspetto principale. Un augurio a tutti gli ucraini. Che quest'anno sia l'anno del ritorno. Il ritorno del nostro popolo. I guerrieri alle loro famiglie. I prigionieri alle loro case. Gli sfollati interni alla loro Ucraina".

Il discorso di fine anno di Putin

Anche Putin ha pronunciato un discorso per il nuovo anno, che è stato trasmesso per ciascuno degli 11 fusi orari della Russia. Il leader russo ha cercato di radunare le persone dietro le sue truppe che combattono in Ucraina, dicendo che era in gioco il futuro del paese.

"Abbiamo sempre saputo, e oggi ci è stato confermato ancora una volta, che un futuro indipendente e sicuro per la Russia dipende solo da noi, dalla nostra forza e volontà", ha precisato Putin. E poi ancora: "L'Occidente ha mentito sulla pace. Si stava preparando per l'aggressione… e ora stanno cinicamente usando l'Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia".

Esplosioni a Kiev dopo la mezzanotte

Intanto, anche durante la prima notte dell'anno nuovo non sono mancate le esplosioni, anche a Kiev. Le prime del 2023 iniziate circa 30 minuti dopo la mezzanotte, colpendo due distretti, ha detto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni immediate di vittime.