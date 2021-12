“Il Green Pass è un obbligo vaccinale più efficace”: l’ammissione del Ministro della Salute francese Olivier Véran, ministro della Salute francese: “Impedire alle persone non vaccinate di andare in bar, ristoranti e luoghi aperti al pubblico è più efficace che multarle di 100 euro”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Il pass vaccinale è una forma mascherata di obbligo vaccinale, ma è più efficace". Ad ammetterlo è stato per la prima volta Olivier Véran, ministro della Salute francese, che ieri in un'intervista rilasciata al media online Brut ha spiegato esplicitamente che "impedire alle persone non vaccinate di andare in bar, ristoranti e luoghi aperti al pubblico è più efficace che multarle di 100 euro quando le si becca per strada. La nostra idea non è punire, sanzionare, ostracizzare, bensì dire ‘ora non abbiamo più scelta'". Il ministro, anche alla luce della diffusione di Omicron in Francia, ha invitato i No Vax a non esitare più "perché non possiamo riempire i nostri ospedali, non possiamo continuare a vivere sotto la minaccia di continue ondate di epidemiche perché cinque milioni di francesi ancora non scelgono di proteggersi".

Veran: "Pass obbligatorio anche per andare al lavoro"

Olivier Véran ha spiegato chiaramente come non solo il pass vaccinale – equivalente al nostro Green Pass – non verrà soppresso nei prossimi mesi, ma come in realtà potrebbe essere ulteriormente potenziato. Il ministro ha infatti dichiarato che è allo studio l'istituzione della tessera sanitaria per accedere al proprio posto di lavoro. "Spetta ai deputati e ai senatori votare sulla questione. In tal caso, ovviamente, non vogliamo impedire alle persone di andare a lavorare. Se fanno un test quotidiano, potrebbero continuare ad andare al lavoro. È un ulteriore vincolo che assumiamo, il nostro obiettivo è che le persone si proteggano". L'alternativa alla vaccinazione potrebbe dunque essere l'obbligo di sottoporsi quotidianamente a un tampone, anche se il ministro ha insistito: "È semplice, è chiaro, è chiarissimo, è scontato: vogliamo che i francesi siano vaccinati. Il governo sta rafforzando gli hub vaccinali e verranno abilitate anche i membri delle forze dell'ordine e tutte le persone in possesso di attestato di primo soccorso. Sono più di un milione di francesi".