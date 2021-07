Quando i veterinari hanno confermato che non c'era più nulla da fare per salvare l'amato cane, il proprietario non ci hanno pensato su due volte: prima dell'ultimo addio lo ha caricato in auto facendo oltre 300 chilometri e infine lo ha condotto in carriola per una passeggiata tra i suoi luoghi preferiti in montagna. È la straziate storia di amicizia tra uomo e cane, tra Monty, un esemplare di Labradoodle, incrocio creato incrociando il Labrador Retriever e il barboncino, e il suo padrone, il 57enne britannico Carlos Fresco. Quando ha capito che per l'amico di una vita non c'erano più speranze, l'uomo ha deciso di portarlo sulla sua montagna preferita in una carriola per "un'ultima avventura" insieme, un'ultima passeggiata in Galles dopo una battaglia di 18 mesi contro la leucemia.

Carlos ha viaggiato per circa trecento chilometri da Londra per spingere Monty sui Brecon Beacons dove lui e Monty erano stati più volte ad esplorare valle e sentieri. L'albergatore sapeva che il vecchio cane di 10 anni era troppo malato per salire fino alla vetta quindi lo ha aiutato spingendolo su una carriola aiutato da alcuni amici. Carlos ha detto che il suo animale domestico "amava le colline", quindi ha fatto di tutto per portarcelo . "Mi sono imbattuto in una vecchia carriola arrugginita che ho deciso di rispolverare e oliare. Il giorno dopo ho messo Monty sopra un carico di coperte e ho iniziato a portarlo in cima" ha dichiarato al Sun.

Con grande sorpresa ha trovato altre persone che si sono offerte di aiutarlo, perfetti sconosciuti che a turno si sono dati il cambio con lui fino alla vetta. "Sono rimasto sbalordito dalla gentilezza che ci è stata mostrata" ha aggiunto il 57enne contento di aver così potuto dire addio in maniera felice al suo cane morto alla fine dello scorso mese.