Il blocco dei treni in Germania potrebbe essere stato causato da un sabotaggio russo Secondo un documento dell’Anti-crimine federale, il blocco dei treni che sabato scorso ha paralizzato il Nord della Germania potrebbe essere stato causato da un sabotaggio dei russi: “I cavi del sistema di telefonia mobile indispensabile per consentire la circolazione su ferro sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito”.

Il blocco dei treni che ha letteralmente mandato in tilt il traffico ferroviario nel Nord della Germania potrebbe essere stato frutto di un'azione sabotaggio messa in atto da Mosca.

Mentre continuano le indagini per capire cosa sia effettivamente successo sabato scorso, infatti, il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato nelle ultime ore alcuni estratti di un documento dell'Anti-crimine federale, secondo cui l'ipotesi di un'azione di sabotaggio guidata da uno Stato "è almeno ipotizzabile".

Cosa è successo in Germania

Sabato la Deutsche Bahn ha dovuto bloccare la circolazione ferroviaria per tre ore, in mattinata, in quattro Laender del nord (Amburgo, Brema, Bassa-Sassonia e Schleswig-Holstein) a causa del taglio ai cavi del sistema di telefonia mobile indispensabile per consentire la circolazione su ferro.

Addirittura, scrive la Bild, i cavi del sistema "sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito".

Per questo, "alla luce della distanza spaziale fra i due punti colpiti (circa 500 chilometri tra Berlino e Dortmund), e della vicinanza temporale rispetto alle falle procurate a Nord Stream 1 e 2, un sabotaggio guidato da uno Stato è perlomeno pensabile", hanno scritto gli investigatori della Bka.

Le conferme che si sia trattato di un sabotaggio

"Non possiamo escludere che ci sia la Russia anche dietro l'attacco ai servizi ferroviari", aveva commentato il politico dei Verdi, nonché presidente della Commissione Europa del Bundestag, Anton Hofreiter. È stato poi il generale Carsten Breuer a ribadire alla Bild che, per il futuro, "ogni stazione cruciale, ogni conduttura addetta al trasporto energetico è un target potenziale, alla luce della minaccia ibrida".

Ed anche la ministra tedesca dell'Interno Nancy Faeser ha confermato la pista del sabotaggio. "Dobbiamo ritenere che le circostanze che hanno bloccato per diverse ore il traffico ferroviario siano dipese da un fatto premeditato – si legge in un comunicato -. In due posti i cavi indispensabili per la circolazione ferroviaria sono stati danneggiati. La matrice dell'accaduto non è ancora chiara. La polizia federale indaga sotto forte pressione".

Ad essere colpita è stata sia la circolazione ferroviaria su tratta breve che i treni a lunga percorrenza. Il problema è rientrato nel giro di qualche ora, ma gli effetti sulla circolazione ferroviaria restano, con ritardi e disagi per gli utenti.