Il birrificio che si è messo a produrre molotov con la faccia di Putin per la guerra in Ucraina Tra le bottiglie di birra riempite di liquido infiammabile anche quelle con la faccia di Putin che l’azienda già produceva sbeffeggiando il presidente russo.

Di fronte all’invito di governo e autorità ucraine a prendere le armi e a combattere il nemico russo, in molte zone del Paese cittadini ucraini hanno iniziato fabbricare molotov artigianali fatte in casa seguendo i consigli video che lo stesso esercito ucraino ha diffuso online sui social. Tra di loro il caso particolare di un birrificio di Leopoli, città dell'Ucraina occidentale e quindi più lontane dal fonte della guerra Russia Ucraina, che si è messo a produrre molotov in serie usando le proprie bottiglie vuote. I dipendenti del birrificio Pravda infatti si sono messi d’accordo e con gli stessi strumenti usati per fare la birra hanno iniziato a produrre bottiglie incendiarie.

"Tante persone vogliono aiutarci, imbottiglieremo la birra più avanti", dichiarano dal birrificio. "Lo facciamo perché qualcuno deve farlo. Abbiamo le capacità, abbiamo attraversato una rivolta di strada nel 2014", hanno spiegato a Reuters, riferendosi alla rivolta filo-occidentale di Kiev che ha spodestato il regime appoggiato dal Cremlino. Secondo il gestore l'idea è venuta proprio dai suoi dipendenti, molti dei quali hanno preso parte alle proteste di piazza del 2014. Sabato il birrificio ha iniziato a produrre i cocktail incendiari per le forze di difesa territoriale ucraine, composte da riservisti che hanno risposto all'appello del presidente Volodymyr Zelensky a prendere le armi, e hanno già consegnato decine di casse di molotov polizia e soldati che controllano i posti di blocco sule strade principali di accesso alla città.

Tra le bottiglie di birra riempite di liquido infiammabile anche quelle con la faccia di Putin che l’azienda già produceva sbeffeggiando il presidente russo. Il birrificio infatti è storicamente anti russo tanto da essere diventato una specie di istituzione a Leopoli. Una delle loro birre preferite si chiama "Putin khuylo", un insulto rivolto al presidente russo le cui bottiglie son sembrate perfette per preparare le molotov