I medici di Boston realizzano tutorial per i civili ucraini: “Curate così le ferite che sanguinano” I medici del Brigham And Women’s Hospital di Boston hanno realizzato dei video per insegnare ai civili ucraini a curare le ferite da arma da fuoco prima che sia troppo tardi.

A cura di Davide Falcioni

Un sottofondo di musica metal, un manichino disteso sul pavimento e un medico intento a illustrare cosa fare se ci si imbatte in un ferito da arma da fuoco. È il tutorial pubblicato su YouTube, in un video di una quarantina di secondi, dal Brigham And Women's Hospital di Boston: il filmato, che reca anche dei sottotitoli in cirillico, è espressamente dedicato ai civili ucraini e intende aiutarli a prestare i primissimi soccorsi quando ci si imbatte in un'emergenza. "Quello che sappiamo dai dati che ci arrivano dal campo di battaglia è che una quantità significativa di decessi è prevenibile con prestando soccorso in modo corretto", ha spiegato al Washington Post Eric Goralnick, medico specializzato in medicina d'urgenza al Brigham And Women's Hospital. Proprio Goralnick è il medico protagonista del tutorial; l'uomo nel video fornisce una serie di consigli su come comportarsi quando si ha accanto un ferito da arma da fuoco, in particolar modo per limitare possibili emorragie .

Il dottor Goralnick, il cui padre era ucraino, ha spiegato che il metodo insegnato nei tutorial è stato sviluppato all'inizio degli anni '90 da un medico della Marina di nome Frank Butler che ha esaminato le vittime della guerra del Vietnam. L'uomo scoprì che "c'era una quantità significativa di morti prevenibili sul campo di battaglia, principalmente per emorragie incontrollate", ha spiegato Goralnick.

Secondo l'Ufficio per gli affari umanitari dell'Onu (Ohchr) ad oggi, dopo 20 giorni di guerra, sono almeno 636 i civili ucraini uccisi. Tra le vittime figurano 46 minorenni, bambini o adolescenti. Altri 1.125 risultano feriti. Il bilancio, aggiornato alla mezzanotte scorsa, riguarda solo le vittime accertate, ma è assolutamente certo che il bilancio reale sia notevolmente più pesante, tant'è vero che il presidente Zelensky oggi ha comunicato che, solo tra i minori, figurerebbero almeno 97 decessi.