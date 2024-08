Hamas: “Riprenderemo gli attentati suicidi in Cisgiordania”. Israele spara su convoglio ONU a Gaza

video suggerito

Khaled Mashaal, uno dei leader storici di Hamas all'estero: "Vogliamo tornare alle operazioni suicide. Questa è una situazione che può essere affrontata solo con un conflitto aperto. Ci stanno combattendo con un conflitto aperto, e noi li affrontiamo con un conflitto aperto".

A cura di Davide Falcioni

Khaled Mashaal, uno dei leader storici di Hamas all'estero, ha chiesto la ripresa degli attentati suicidi in Cisgiordania. In un discorso tenuto a una conferenza a Istanbul, Mashaal ha detto: "Vogliamo tornare alle operazioni suicide. Questa è una situazione che può essere affrontata solo con un conflitto aperto. Ci stanno combattendo con un conflitto aperto, e noi li affrontiamo con un conflitto aperto". "Ripeto il mio appello a tutti a partecipare su più fronti alla vera resistenza contro l'entità sionista", ha aggiunto, ricordando che Israele "ha aperto il conflitto su tutti i fronti, cercando tutti noi, combattenti e non". "Ribadisco il mio appello a tutti a partecipare su più fronti alla vera resistenza contro l'entità sionista", ha aggiunto Mashaal, che per un breve periodo era stato visto come uno dei favoriti per sostituire Ismail Haniyeh dopo la sua uccisione, avvenuta a Teheran il 31 luglio. La leadership di Hamas è stata poi assegnata a Yahya Sinwar.

Khaled Mashaal

All'inizio di agosto il movimento politico palestinese ha rivendicato la responsabilità di un'esplosione a Tel Aviv, definendola un attentato suicida condotto nell'ambito di un'operazione congiunta con la Jihad islamica, e ha promesso che si sarebbero verificati altri attacchi simili. Il 18 agosto una persona è rimasta moderatamente ferita a causa dell'esplosione di una bomba contenuta nello zaino di un uomo, morto all'istante. Gli attentati kamikaze erano significativamente diminuiti dopo la Seconda Intifada; l'appello di Mashaal rischia di riportare il terrorismo nelle città israeliane come risposta alla brutalità dell'azione di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, dove almeno 40mila persone sono state uccise dopo il 7 ottobre 2023.

Guterres: "Stop alle operazioni in Cisgiordania"

Intanto ieri il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto lo stop immediato agli attacchi in West Bank: "Gli ultimi sviluppi nella Cisgiordania occupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di Israele, sono profondamente preoccupanti. Condanno fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini, e chiedo l'immediata cessazione di queste operazioni". L'appello del leader ONU è stato- come al solito – ignorato.

Israele spara sulle auto del World Food Programme

Israele, anzi, poche ore prima aveva attaccato un'auto del World Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite: il team di operatori umanitari stava tornando da una missione a Kerem Shalom/Karam Abu Salem, nella Striscia di Gaza, con due veicoli blindati del WFP dopo aver scortato un convoglio di camion carichi di aiuti diretti nella zona centrale di Gaza. "Nonostante fosse chiaramente segnalato e avesse ricevuto più autorizzazioni dalle autorità israeliane ad avvicinarsi, il veicolo è stato colpito direttamente da colpi d'arma da fuoco mentre si dirigeva verso un posto di blocco delle Forze di difesa israeliane (IDF). È stato colpito da almeno dieci proiettili: cinque sul lato del conducente, due sul lato del passeggero e tre in altre parti del veicolo. Nessuno dei funzionari a bordo è stato ferito fisicamente", spiega una nota del WFP.

Sebbene non si tratti del primo attacco a un'agenzia dell'ONU dall'inizio della guerra a Gaza, "è la prima volta che un veicolo del WFP viene colpito direttamente vicino a un posto di blocco, nonostante le autorizzazioni necessarie, come da protocollo standard".