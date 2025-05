video suggerito

Hamas pubblica il video degli ostaggi israeliani Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, prigionieri a Gaza L'ala militare di Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra due ostaggi israeliani, Elkana Bohbot e Yosef-Chaim Ohana, prigionieri del gruppo dal 7 ottobre 2023. I due sono prigionieri a Gaza.

A cura di Davide Falcioni

Le Brigate Ezzedine al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno diffuso un nuovo video che mostra due ostaggi israeliani, Elkana Bohbot e Yosef-Chaim Ohana, prigionieri del gruppo dal 7 ottobre 2023. Le immagini, la cui autenticità è stata confermata dai media dello stato ebraico, mostrano i due uomini in un ambiente angusto e claustrofobico. Uno dei due, con la testa rasata e un tatuaggio sul braccio, parla direttamente alla telecamera, mentre l’altro appare disteso sotto una coperta, visibilmente provato e in silenzio.

Nel video il primo ostaggio, presumibilmente Bohbot, descrive le gravi condizioni di salute fisica e mentale del compagno e lancia un appello affinché il governo israeliano ponga fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi ha chiesto ai media e al pubblico di non condividere il filmato senza l'esplicito consenso delle famiglie dei due interessati.

Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana

Elkana Bohbot: condizioni critiche nei tunnel di Gaza

Elkana Bohbot, 36 anni, soffre di asma e, secondo una testimonianza di un ex ostaggio riportata dal canale israeliano Channel 12, sarebbe detenuto in condizioni disumane in uno dei tunnel sotterranei di Hamas. Le informazioni riferiscono che Bohbot avrebbe sviluppato una grave malattia della pelle a causa dell’umidità e dell’insalubrità dell’ambiente. Non avrebbe ricevuto alcun trattamento medico adeguato.

L’uomo era imprigionato insieme ad altri cinque ostaggi in un tunnel profondo circa 30 metri, così stretto da impedire ai prigionieri di stare in piedi o camminare. Dormivano su un lenzuolo bagnato e ammuffito, in condizioni igieniche estremamente precarie.

Yosef-Chaim Ohana: dal festival Nova alla prigionia

Yosef-Chaim Ohana, 24 anni, originario di Kiryat Malachi, si trovava al festival musicale Nova nel sud di Israele il giorno dell'attacco del 7 ottobre. L’evento, diventato tragicamente famoso come uno dei principali luoghi colpiti durante l’offensiva di Hamas, era per lui anche una festa di addio prima della partenza per un corso da pilota negli Stati Uniti.

Secondo il racconto del suo amico Daniel Sharabi, Ohana si era prodigato per aiutare i feriti mentre cercavano di mettersi in salvo. I due si erano fermati per soccorrere una ragazza in preda al panico, quando sono stati colpiti da un attacco con lanciarazzi RPG. Sharabi si è nascosto sotto un’auto, mentre Ohana è stato visto rialzarsi poco prima di essere colpito.

Sharabi ha riconosciuto l’amico in un video successivamente diffuso da Hamas, in cui Ohana veniva portato via dai miliziani verso la Striscia di Gaza.

Il rilascio del video da parte di Hamas arriva mentre proseguono i negoziati internazionali per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, in un conflitto che continua a mietere migliaia di vittime civili tra la popolazione palestinese.