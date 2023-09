Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Riconquistato villaggio strategico vicino a Bakhmut”. Bombe di Mosca su Odessa Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 18 settembre. Il leader ucraino: “Vorrei elogiare in particolare i soldati che, passo dopo passo, stanno restituendo in Ucraina ciò che le appartiene, nella zona di Bakhmut”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato sul suo account X (ex Twitter) la liberazione di un importante villaggio, la località di Klishchiivka, situata sul fianco meridionale e a 10 chilometri da Bakhmut, cittadina teatro della più lunga e sanguinosa battaglia del conflitto, poi finita in mani russe. "Oggi vorrei elogiare in particolare i soldati che, passo dopo passo, stanno restituendo in Ucraina ciò che le appartiene, nella zona di Bakhmut", ha detto nel consueto video alla nazione.

In contemporanea il vice ministro della difesa, Hanna Maliar, ha diffuso un video delle forze ucraine che mostrano bandiere, tra cui quella nazionale blu e gialla, davanti agli edifici in rovina e con il frastuono dei combattimenti in corso sullo sfondo. Nell'ultima settimana, le forze di Kiev hanno liberato completamente o parzialmente tre località situate a sud di Bakhmut: Andrivka, Klishchiivka e Optine. Ciò nonostante secondo numerosi analisti occidentali la controffensiva, iniziata a giugno, non è riuscita a conseguire i risultati più ambiziosi e si sarebbe sostanzialmente infranta contro le difese russe.

Kiev: "Massiccio attacco russo a Odessa"

Nel frattempo si continua a combattere in altre aree dell'Ucraina. Questa notte le forze russe hanno lanciato "un massiccio attacco" contro le infrastrutture civili della regione di Odessa. Lo ha affermato lo Stato Maggiore di Kiev in un aggiornamento su Facebook. "Dall'inizio di oggi, gli occupanti russi hanno lanciato un massiccio attacco missilistico-aereo utilizzando missili da crociera e droni contro le infrastrutture civili di Odessa. Le informazioni sulle conseguenze di questo attacco terroristico sono attualmente in fase di chiarimento", ha scritto lo Stato Maggiore.

Leggi anche Qual è il bilancio della controffensiva ucraina dopo tre mesi e quali le prospettive per l'autunno

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino