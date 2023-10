Guerra Ucraina-Russia, Usa inviano a Kiev 1,1 milioni di munizioni sequestrate all’Iran Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di giovedì 5 ottobre. Kiev ha ricevuto dagli Usa 1,1 milioni di munizioni sequestrate all’Iran. La Federazione Russa ha aperto almeno 70 strutture per la rieducazione dei bimbi ucraini deportati.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a combattere l'Ucraina invasa dai soldati russi, anche se per il momento l'offensiva di Mosca resta debole e il piano di Kiev per guadagnare altro terreno sembra andare a rilento nonostante il supporto dei membri Nato. Mosca ha accusato l'Ucraina di aver bombardato Rylsk, città russa al confine, con munizioni a grappolo, ferendo una donna. La notizia è stata lanciata sul canale Telegram russo dal governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt. L'attacco avrebbe inoltre provocato danni a case ed edifici in diverse zone della città.

Usa inviano a Kiev 1,1 milioni di munizioni sequestrate all'Iran

Gli Stati Uniti hanno inviato circa 1,1 milioni di munizioni sequestrate all'Iran lo scorso anno all'Ucraino. A renderlo noto è stato il Comando centrale degli Usa (Centcom) che supervisiona le operazioni in Medio Oriente, riferendo che i proiettili sono stati confiscati da una nave diretta in Yemen a dicembre.

Gli altri alleati occidentali che più volte hanno rifornito il Paese di armi, hanno avvertito che le linee di produzione faticano a tenere il passo con il ritmo con cui Kiev utilizza le munizioni. Centcom ha affermato che i proiettili iraniani sono stati traferiti a Kiev lunedì e che le munizioni sono state sequestrate dalle forze navali statunitensi su una nave apolide denominata Marwan 1.

Leggi anche Marina Ovsyannikova, condannata a 8 anni la giornalista che aveva interrotto il tg russo per protesta

Il governo degli Usa ne ha acquisito la proprietà a luglio attraverso un processo noto come confisca civile. Il bene può essere sequestrato se si ritiene che il suo proprietario sia coinvolto in attività criminali. In questo caso, la denuncia statunitense è stata avanzata contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran.

Le munizioni sequestrate, stando a quanto riporta la BBC, erano di calibro 7,62 mm e vengono utilizzate nei fucili e nelle mitragliatrici dell'era sovietica.

I campi di rieducazione per i minori ucraini nei territori occupati

Secondo Kiev, i russi avrebbero aperto diversi campi di rieducazione per bambini ucraini nei territori occupati dalla Federazione Russa. Dmitro Lubinets, difensore civico ucraino, ha denunciato l'esistenza di non meno di 70 campi in cui vengono rieducati i bimbi ucraini deportati in Russia o all'interno dei territori dell'Ucraina occupata. "Sono obbligatori – hanno raccontato alcuni genitori all'agenzia di stampa Ukrinform -. I nostri figli non possono scegliere se partecipare o meno". In questi campi i bimbi ricevono una formazione "patriottica-militare". Secondo Lubinets, la Russia vuole "formare una nuova generazione di militari tra i bambini ucraini" pronta a "combattere contro l'Ucraina o altri Paesi".

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino