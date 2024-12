video suggerito

Guerra Ucraina: raid russo su clinica a Zaporizhzhia fa 6 morti, Kiev colpisce impianto carburanti a Bryansk Un attacco con droni ucraini su impianto carburanti a Bryansk, in Russia, ha innescato un enorme incendio. Un attacco missilistico russo su una clinica e un edificio a Zaporizhzhia, in Ucraina, ha causato invece almeno 6 morti. Zelensky: “Servono altri sistemi di difesa aerea Patriot”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

È di almeno sei morti il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo contro una clinica e un edificio a Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo riferiscono fonti sanitarie ucraine avvertendo che vi sarebbero altre persone sopravvissute sotto le macerie del palazzo distrutto. Altre 22 persone sono rimaste ferite nell'attacco, tra cui una bambina di 5 anni. Secondo il ministero, "altre 4 persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie”, per questo “la polizia, i soccorritori, i volontari e i servizi cittadini competenti continuano a lavorare sul posto".

Zelensky: "Servono altri sistemi di difesa aerea Patriot"

Una nuova tragedia che ha spinto il Presidente Volodymyr Zelensky a chiedere agli alleati occidentali di fornire altri 10-12 sistemi di difesa aerea Patriot che, a suo dire, proteggerebbero completamente i cieli del Paese. "Ripetiamo ancora e ancora che le difese aeree dovrebbero salvare vite, non accumulare polvere nelle basi di stoccaggio", ha affermato il presidente ucraino. Intanto il dipartimento di stato degli Stati Uniti ha approvato la potenziale vendita all'Ucraina di servizi di supporto per F-16 e attrezzature correlate per 266 milioni di dollari ed erogato un prestito di 20 miliardi di dollari all'Ucraina con proventi guadagnati sui beni russi congelati.

Drone ucraino su impianto carburanti a Bryansk, enorme incendio

Intanto le forze armate di Kiev hanno lanciato un attacco aereo con droni sulla Russia colpendo un sito industriale a Rostov e un impianto carburanti a Bryansk dove è scoppiato un grosso incendio. "A seguito di un attacco di droni a Bryansk, un impianto di produzione di carburante ha preso fuoco. Attualmente, grazie all'azione coordinata e professionale delle unità del Ministero russo per le situazioni di emergenza nella regione di Bryansk, l'incendio è stato domato", ha scritto nel suo canale Telegram il governatore della regione, Alexander Bogomaz. "Nella notte dell'11 dicembre, unità delle Forze dei sistemi aerei senza pilota hanno colpito un deposito petrolifero nella regione di Bryansk della Federazione Russa. Secondo le informazioni disponibili sarebbe stato colpito un serbatoio di petrolio con successivo enorme incendio" esultano da Kiev.

Secondo Mosca, nelle stesse ore le unità di difesa aerea russe hanno distrutto durante la notte 14 droni ucraini, tutti sulla regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Un attacco missilistico ha danneggiato anche un impianto industriale e delle auto nel porto russo sud-occidentale di Taganrog, secondo quanto ha affermato mercoledì mattina il governatore ad interim della regione di Rostov. Rapporti non confermati affermano che l'Ucraina ha condotto un attacco a un complesso aeronautico e scientifico.