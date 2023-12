Guerra Russia-Ucraina, Mosca minaccia: “A Belgorod 14 morti, attacco non rimarrà impunito” È di 14 morti e 108 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco sulla città di Belgorod, che la Russia attribuisce alle Forze ucraine. Mentre Zelensky dice che gli attacchi russi di ieri, tra i più violenti dall’inizio del conflitto, hanno causato almeno 39 morti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

La guerra in Ucraina prosegue e nuove vittime si registrano anche nella regione russa di Belgorod, dove secondo Mosca in un attacco compiuto da Kiev sono rimaste uccise quattordici persone, tra cui anche due bambini.

Mosca: "Attacco terroristico a Belgorod non rimarrà impunito"

"Sono morti 12 adulti e due bambini. Altre 108 persone, tra cui 15 bambini, sono rimaste ferite", ha fatto sapere il ministero russo per le Situazioni di emergenza. Secondo Mosca, l’Ucraina ha colpito Belgorod con due missili Olga a grappolo e razzi Vampire MLRS di fabbricazione ceca. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato i missili e la maggior parte dei razzi, riporta l'agenzia Tass.

"Questo attacco terroristico non resterà impunito", ha scritto sul proprio canale Telegram Andrei Turchak, segretario del Consiglio generale del partito Russia Unita e primo vicepresidente del Consiglio della Federazione russa.

"La responsabilità ricade sui Paesi dell'Ue che continuano a fornire armi ai terroristi di Kiev che usano munizioni a grappolo contro i civili" e sulla "Gran Bretagna che, in coordinamento con gli Stati Uniti, incita il regime di Kiev ad azioni terroristiche, rendendosi conto che la controffensiva ucraina è fallita", ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu alla luce dell'attacco su Belgorod. Nel frattempo una fonte dei servizi speciali ucraini a Ukrainska Pravda ha reso noto che "i danni alle infrastrutture civili di cui siamo testimoni a Belgorod sono la conseguenza di azioni non professionali della difesa aerea russa e di provocazioni deliberate e pianificate".

Il bilancio dei raid russi

Altre vittime intanto si contano anche sul territorio ucraino: secondo il presidente Volodymyr Zelensky, a seguito del massiccio attacco missilistico russo di ieri "39 persone sono state uccise e 159 sono state ferite".

"Si sta ancora lavorando per far fronte alle conseguenze dell'attacco russo di ieri. Quasi 120 città e villaggi sono stati colpiti e sono stati colpiti centinaia di obiettivi civili. In totale, 159 persone sono rimaste ferite a seguito di questo attacco terroristico. Al momento, purtroppo, 39 persone sono state uccise. Ha ringraziato i soccorritori, i lavoratori dei servizi pubblici e gli agenti di polizia per il loro lavoro, nonché i partner occidentali per il loro sostegno", è quanto ha reso noto Zelensky.