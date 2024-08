video suggerito

Guerra Russia- Ucraina, Kiev avanza ancora a Kursk, Cremlino: “Reagiremo se attaccata centrale nucleare” Kiev continua ad avanzare nel territorio russo di Kursk mentre Il ministero della Difesa afferma di aver abbattuto durante la notte dei veivoli senza pilota ucraini, di cui uno proprio nella regione russa sotto attacco. Il Cremlino: “Ritorsioni se sarà attaccata la centrale nucleare” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ministero della Difesa russo afferma di aver abbattuto durante la notte dei veivoli senza pilota ucraini. "I sistemi di difesa aerea hanno distrutto cinque droni ad ala fissa ucraini – ribadiscono dal ministero – tra cui due abbattuti nella regione di Belgorod, uno nella regione di Kursk e due nella regione di Rostov". Ed è proprio Kursk a preoccupare maggiormente il Cremlino: le forze ucraine, infatti, continuano ad avanzare nella regione russa e ad attaccare tramite l'uso di droni. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che l'operazione "continua come previsto" e che la presenza dell'esercito di Kiev nella regione "sta diventando sempre più forte".

"L'operazione – ha ribadito – continua esattamente come ci aspettavamo. Il coraggio degli ucraini sta facendo grandi cose. La nostra presenza sta diventando più forte. Voglio ringraziare ogni soldato che contribuisce a questo: tutti i militari, i sergenti e i comandanti".

I progressi ucraini nella regione russa di Kursk

Secondo i dati raccolti e analizzati dall'Istituto per lo studio della guerra (ISW), l'esercito ucraino ha continuato ad avanzare nella regione russa di Kursk, in particolare a sud-est di Sudzha. La Russia ha minacciato violente ritorsioni qualora dovesse essere colpita la centrale nucleare nella regione.

"L'Ucraina ha iniziato la preparazione di un attacco nucleare – ha detto il ministero degli Esteri russo riferendosi alla regione di Kursk, come riporta l'agenzia Tass -. Questo potenziale attacco alla centrale potrebbe provocare un disastro su grande scala in Europa".

Nel frattempo, 10mila sfollati dalla regione di confine, di cui 3mila bambini, sono ospiti in 171 centri di accoglienza temporanea collocati in tutta la Russia. L'attacco, secondo le autorità russe, ha portato all'evacuazione di 120mila civili. Secondo quanto ha commentato con Associated Press Yan Furtsev, attivista e membro del partito di opposizione locale Yabloko, l'accaduto è stato uno "shock" per molti.

Sicurezza a rischio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Tanta paura anche presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, dove gli attacchi si stanno intensificando. L'Aiea, l'agenzia di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha avvertito ha fatto sapere che la situazione sta diventando sempre più pericolosa dopo un attacco di droni nelle vicinanze.

La centrale, che è stata occupata dalle forze russe all'inizio della guerra, è stata oggetto di ripetuti attacchi per i quali entrambe le parti si sono accusate a vicenda. Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sul posto sono stati informati della detonazione e hanno immediatamente visitato la zona,

"Ancora una volta assistiamo a un'escalation dei pericoli per la sicurezza nucleare – ha dichiarato il capo dell'Aiea, Rafael Grossi -. Sono estremamente preoccupato e invito alla massima moderazione da tutte le parti". Il team dell'Aiea sul posto ha segnalato un'attività militare "intensa" nell'ultima settimana nei pressi della centrale nucleare. "Hanno sentito frequenti esplosioni, colpi di mitragliatrice pesante, fucili e artiglieria a poca distanza dall'impianto" ha concluso Grossi.

Elon Musk dona cybertruck al leader ceceno Kadyrov

Un esemplare del suv Cybertruck dotato di mitragliatrice è stato donato da Elon Musk al leader ceceno Ramzam Kadyrov. La notizia è stata data dallo stesso Kadyrov tramite canale Telegram. "Abbiamo ricevuto – si legge nel messaggio di Kadyrov a corredo del video – un Cybertruck Tesla dal Elon Musk". Il leader ceceno ha definito il veicolo un "vero animale invulnerabile" che sarà presto "inviato nella zona del distretto militare Nord-Est", lì dove si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina.

Kadyrov ha poi esaltato Elon Musk come "il genio più forte del nostro tempo" e "un grande uomo".