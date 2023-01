Guerra Russia-Ucraina, bombardamento a Kiev: “Missili ed esplosioni in centro, correte nei rifugi” Aggiornamento sulla guerra tra Russia e Ucraina: nelle scorse ore esplosioni sono state udite al centro di Kiev. Nel corso del bombardamento sarebbero state danneggiate infrastrutture critiche ma nessun ferito. Attacchi russi anche a Zaporizhzhia, Kharkiv e Mykolaiv.

A cura di Ida Artiaco

Missili russi sono arrivati nel centro di Kiev nelle scorse ore, costringendo i residenti a spostarsi nei rifugi antiaerei. È quanto ha spiegato il sindaco della Capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo il quale il bombardamento si è verificato nel quartiere di Dnipro, sulla riva sinistra del fiume che divide la città.

"Esplosioni nel distretto di Dnipro. Tutti i servizi si rechino sul posto, andate nei rifugi", ha scritto il primo cittadino sul suo account di Telegram. Il consigliere della presidenza ucraina, Kirilo Timoshenko, ha poi precisato che l'attacco è stato diretto, verso le 9.30 ora locale, contro "installazioni delle infrastrutture critiche. Stiamo appurando i dettagli". Frammenti di un razzo sono caduti anche nel distretto di Holosiyivskyi di Kiev.

Secondo Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli Affari interni dell'Ucraina, nel corso dei bombardamenti delle ultime ore sarebbe stata colpita una infrastruttura critica, ma sarebbero stati danneggiati anche 18 edifici residenziali. Tuttavia, al momento, non sarebbero state segnalate vittime o feriti.

Ma le bombe russe non sono cadute solo sulla Capitale. Mentre Soledar e Bakhmut restano tra i punti più caldi del fronte orientale, bombardamenti si sono verificati anche sulla città di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il sindaco, Anatoly Kurtev, come riporta Rbc-Ucraina. "Al mattino, il nemico ha attaccato di nuovo Zaporizhzhia. Stiamo verificando le informazioni sulle esplosioni udite dai cittadini", ha scritto Kurtev. I canali Telegram locali pubblicano in queste ore video in cui si sentono forti esplosioni.

Esplosioni che sono state udite anche a Melitopol, città occupata dai russi, sempre nell'Oblast' di Zaporizhzhia, e a Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Gli attacchi sono avvenuti poco dopo le 6:00 ora locale (le 5:00 in Italia).

"Le finestre dei condomini sono state danneggiate, un garage e due auto hanno preso fuoco. A seguito dell'impatto, è scoppiato un incendio in una infrastruttura civile. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime", ha scritto Vitali Kim, capo dell'amministrazione regionale, aggiungendo che questa mattina è stato danneggiato anche un edificio residenziale in un insediamento della comunità di Kutsurub.

Infine, forze russe hanno colpito questa mattina anche la città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, con due missili S-300: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Ihor Terekhov, come riporta il Kyiv Independent. L'attacco è stato "diretto verso le infrastrutture", ha sottolineato il sindaco senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi colpiti. Non ci sono ancora notizie sui danni, né su eventuali feriti o vittime.