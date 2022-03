Guerra in Ucraina, Vladimir Putin: “Non vogliamo occupare il Paese” Vladimir Putin è tornato a parlare della guerra in Ucraina, affermando che “le truppe russe non hanno intenzione di occupare il Paese”. Punta poi il dito contro l’Occidente: “Sta cercando di smembrare la Russia”

A cura di Gabriella Mazzeo

"La Russia rispetterà la proprietà delle società straniere, a differenza di quanto fa l'Occidente". Vladimir Putin, citato dalla Tass, è tornato a parlare della situazione in Ucraina e di quello che le sanzioni occidentali hanno scatenato in Russia. Con un drastico crollo del rublo e un nuovo pacchetto di provvedimenti economici in arrivo dall'Europa, Vladimir Putin continua a sostenere che il Paese abbia le forze necessarie per contrastare gli effetti delle misure. Abbastanza, insomma, da garantire alla Russia la sopravvivenza seppur isolata dall'Occidente e all'esercito abbastanza munizioni per portare a termine la guerra.

Secondo Vladimir Putin, l'invasione dell'Ucraina non è un'azione di guerra. Continua infatti a definirla "missione militare speciale", respingendo con forza le accuse di genocidio avanzate dal premier ucraino Zelensky. "Il vero genocidio – ha affermato – avviene da otto anni nel Donbass. La mattina del 24 febbraio ho citato pubblicamente i motivi e l'obiettivo principale della Russia, ossia aiutare il nostro popolo nel Donbass, soggetto di un genocidio per quasi otto anni con i metodi più barbari". Tuttavia, riferisce, le truppe russe "non hanno intenzione di occupare il Paese".

Sull'offensiva militare in Ucraina, Putin ribadisce che le truppe "portano avanti le operazioni con successo". "Tutto secondo i piani, non avevamo altra scelta" ha detto durante il suo discorso. Una risposta indiretta alle affermazioni più volte lanciate da Zelensky e dai servizi di intelligence degli Usa e della Gran Bretagna che vedono la Russia arrancare sotto il peso della forze resistenza in terra Ucraina. Non parla delle perdite di militari, né delle difficoltà riscontrate nella gestione di aerei, carri armati e munizioni. "Non c'era altro modo in cui la Russia potesse garantire la propria sicurezza" ha continuato il presidente Putin. Nel corso dell'intervento ripreso da Tass è poi tornato a puntare il dito contro l'Occidente, accusandolo di "voler smembrare la Russia".

Zelensky al Congresso Usa chiede una nuova alleanza

Dall'altra parte, il premier ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento al Congresso Usa, ha detto di volere una "nuova alleanza, la U24, che possa intervenire in caso di guerra dando l'assistenza necessaria ai paesi che ne hanno bisogno". Un modo per eludere il no della Nato e ribadire la volontà di non adottare il modello di neutralità voluto dalla Russia. Il premier ucraino è tornato a chiedere una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina e la possibilità di avere a disposizioni aerei militari più nuovi