Guerra in Ucraina, Putin ingaggia vice Prigozhin per formare nuovi volontari. Mosca: “Abbattuti 11 droni Kiev” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 29 settembre. Il capo del Cremlino affida ad Andrei Troshev, vice Prigozhin, il corpo volontari da inviare in Ucraina. Intanto Mosca denuncia: “Drone di Kiev ha danneggiato una centrale elettrica nella regione di Kursk”.

A cura di Biagio Chiariello

Putin e Troshev

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato un ex luogotenente del fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, morto il mese scorso in un incidente aereo, di iniziare a formare unità di volontari da destinare alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia Interfax, sottolineando che all'incontro tra Putin e Andrei Troshev, ha preso parte anche il vice ministro della Difesa, Yunus-Bek Evkurov.

Nel frattempo in mattinata le forze russe hanno abbattuto stamattina 11 droni ucraini sopra le regioni di Kaluga e Kursk, secondo Mosca. Uno dei drone avrebbe lanciato due ordigni esplosivi in una sottostazione elettrica della zona. Sul fronte ucraino si segnalano esplosioni nelle prime ore del mattino nelle regioni ucraine di Sumy e Mykolaiv.

Putin incarica ex comandante Gruppo Wagner di formare nuovi volontari

Putin ha dunque chiesto a Troshev, ex braccio destro del defunto Prigozhin, di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina.

Nello specifico il capo del Cremlino ha chiesto a Troshev di allestire "unità di volontari in grado di svolgere varie missioni di combattimento, principalmente nella zona delle operazioni militari speciali", ha detto Putin, riferendosi all' Ucraina.

Tu stesso hai combattuto in un'unità del genere per più di un anno. Sai di cosa si tratta, conosci i problemi che devono essere risolti in anticipo in modo che i combattimenti avvengano nel modo migliore e con maggior successo", ha aggiunto Putin.

Russi abbattono 11 droni ucraini

Le difese missilistiche russe hanno abbattuto stamattina 11 droni ucraini sopra le regioni di Kaluga e Kursk, rende noto Mosca.

"Nelle prime ore di oggi il tentativo di attacco terroristico del regime di Kiev contro strutture nel territorio della Federazione russa con l'impiego di droni ad ala fissa è stato sventato – si legge in un comunicato del Ministero della Difesa -. Le unità in servizio hanno distrutto un velivolo senza pilota sopra la regione di Kaluga e altri dieci sopra quella di Kursk".

Uno dei droni di Kiev avrebbe lanciato due bombe in una sottostazione elettrica a Kursk, lasciando cinque località e un ospedale senza elettricità: lo scrive su Telegram il governatore Roman Starovoit. È accaduto nel distretto di Belovsky.

Un trasformatore elettrico ha preso fuoco. Cinque zone popolate e un ospedale sono senza elettricità", scrive Starovoit aggiungendo che le squadre dei vigili del fuoco si stanno dirigendo nella zona e "le riparazioni inizieranno non appena sarà sicuro farlo".

Kiev: "Bombe russe su Kherson, 3 donne uccise"

Almeno tre donne sono rimaste uccise in un raid dell'artiglieria russa sulla città di Kherson. "I russi hanno bombardato Kherson con l'artiglieria. Attualmente sappiamo di tre donne uccise", ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio del Presidente, Andriy Yermak. Ieri l'esercito russo aveva lanciato 109 attacchi sulla regione di Kherson, uccidendo due persone.

Esplosioni sono state segnalate nelle prime ore del mattino nelle regioni ucraine di Sumy e Mykolaiv.

Secondo i media locali nelle due zone è scattato l'allarme e sono entrati in azione i sistemi di difesa aerea.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino