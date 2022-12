Guerra in Ucraina, oggi incontro Zelensky – Biden a Washington: “Messaggio a Putin e al mondo” Il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti rappresenta la prima trasferta del presidente fuori dall’Ucraina dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso. Nelle intenzioni americane rappresenterà “un messaggio a Putin e al resto del mondo. Gli USA saranno accanto all’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo verso Washington, dove nella giornata di oggi incontrerà alla Casa Bianca il presidente Joe Biden e interverrà al Congresso statunitense. Il leader di Kiev, inoltre, potrebbe fare una tappa anche a New York, presso il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. A confermarlo l'ufficio del portavoce dell'Onu, spiegando tuttavia che al momento non vi è ancora nessuna conferma ufficiale di questa visita.

"Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali", ha scritto su Twitter Zelensky.

Il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti rappresenta la prima trasferta del presidente fuori dall'Ucraina dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso, e nelle intenzioni americane rappresenterà "un messaggio a Putin e al resto del mondo. Gli USA saranno accanto all'Ucraina per tutto il tempo necessario". Stando a quanto riferito da diverse fonti anche al sito americano Axios, la polizia del Campidoglio sta rafforzando le misure di sicurezza al Campidoglio mentre la Presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha inviato una lettera ai deputati chiedendo a "tutti i membri di essere fisicamente presenti alla nostra sessione di mercoledì sera".

Leggi anche Perché Lukashenko non aiuterà Putin nella guerra in Ucraina

Lo scopo della visita sarebbe quello di ringraziare gli Stati Uniti per gli ingenti aiuti inviati in questi mesi e chiedere di continuare a garantire un adeguato supporto militare per sostenere lo scontro con la Russia in vista dell'inverno, periodo che potrebbe risultare decisivo per le sorti del conflitto con la Russia.

Dagli USA nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina

Che Kiev continuerà a trovare negli Stati Uniti una spalla, comunque, non ci sono dubbi. Nella nuova legge di spesa federale da 1,7 trilioni di dollari, presentata nella notte di lunedì dai leader del Congresso, sono previsti circa 45 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina, una cifra superiore ai 37 miliardi chiesti dal presidente Biden. Finora (tra aiuti militari, economici e umanitari) gli Usa hanno già fornito a Kiev circa 68 miliardi di dollari di finanziamenti.

Nel vertice tra i due presidenti dovrebbe comunque essere annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 1,8 miliardi dollari. Nel pacchetto – riferiscono fonti dell'amministrazione Biden – dovrebbero essere comprese batterie di missili Patriot e bombe di precisione per i caccia ucraini.

La scorsa settimana il ministero degli Esteri russo aveva parlato di "conseguenze imprevedibili" se gli Stati Uniti avessero inviato missili Patriot all'Ucraina, affermando che la mossa sarebbe stata interpretata come una "provocazione". Il Dipartimento di Stato americano aveva replicato affermando che la Russia è l'unica responsabile di qualsiasi provocazione in Ucraina.