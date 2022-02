Guerra in Ucraina, la mappa delle città dove la Russia ha già attaccato Attacco delle forze armate russe contro l’Ucraina in più punti del Paese. Tutte le principali città ucraine sono state colpite: truppe di terra puntano su Kiev e Charkiv.

A cura di Antonio Palma

È guerra tra Russia Ucraina, stanotte Putin ha dato il via all'attacco diretto da parte delle forze armate russe contro l’Ucraina in più punti del Paese. Non si tratta solo di attacchi missilistici su decine di obiettivi militari e strategici ucraini ma anche una invasione di truppe di terra di Mosca attraverso diverse direttrici che puntano al cuore dell’Ucraina. Mezzi aerei terresti e soldati russi sono stati individuati oltre confine sia nelle regioni contese del Donbass, sia lungo la linea di confine in Crimea ma anche nell’est del Paese e al nord, al confine con la Bielorussia anche se il Presidente Lukashenko dice che l'esercito bielorusso non sta partecipando all'invasione dell'Ucraina. “Questa non è un'invasione russa solo nell'est dell'Ucraina, ma un attacco su vasta scala da più direzioni” ha ammesso anche il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Missili sono caduti oltre che su Kiev e Odessa anche su città a occidente come Ivano-Frankivs mentre truppe di terra sono giunte a Kakhovka e l'esercito ucraino ha affermato che si stanno svolgendo battaglie nelle aree intorno a Kharkiv a est e Kherson a sud

La mappa dell’invasione russa in Ucraina, le città e gli aeroporti colpiti

Missili e bombardamenti russi a Kiev, Odella, Kharkiv e Mariupol

L’attacco della Russia all’Ucraina ordinato da Putin è partito con un lancio multiplo di missili che hanno colpito numerose città del Paese, dall’est all’ovest, come ad esempio il missile che ha colpito l’aeroporto di Ivano-Frankivsk, nell’estremo occidente dell’Ucraina, ma anche i tanti razzi che hanno centrato Kiev, Odessa, Kharkiv e Mariupol. Tutte le principali città ucraine sono state colpite. Centrate installazioni militari, caserme e centri di comando ma anche strutture civili come appunto gli aeroporti e in alcuni casi anche palazzi con decine di morti e feriti.

Invasione via terra a Kharkiv, Odessa e Kakhovka, si marcia verso Kiev

Successivamente l’attacco è proseguito con bombardamenti aerei e anche via terra su più direttrici. Carri armati russi sono stati segnalati in più punti oltre confine sia nel Donbass, sia fuori Kharkiv, la seconda città del Paese, ma anche nell’area della capitale Kiev. Particolarmente colpita Odessa, uno dei porti più importanti sul Mar Nero a pochi chilometri dal confine con la Moldavia e di fronte alla Crimea già occupata dai russi. A sud i russi sono entrati già nella città di Kakhovka, nell'oblast di Cherson, dove hanno issato la bandiera nazionale sulla centrale idroelettrica situata sul fiume Dnepr.

Russi arrivati a pochi chilometri da Kiev e Kharkiv

L’obiettivo principale però al momento appaino le due maggiori città ucraine, truppe russe infatti stanno tentando di circondare Kharkiv e di arrivare a Kiev con carri e truppe aviotrasportate. Una grande operazione di assalto aereo con elicotteri è scattata sull'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, poco fuori Kiev, a soli 15 minuti a ovest della capitale, si ritiene possa essere il preludio per un attacco più massiccio con mezzi di terra. La situazione è in stallo invece proprio nel Donbass forse anche perché è la zona di confine con più truppe ucraine. Le autorità ucraine assicurano che le forze armate di Kiev stanno combattendo in più punti cercando di fermare l’avanzata russa.