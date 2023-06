Guerra in Ucraina, la Duma russa approva disegno di legge per l’arruolamento dei detenuti La Duma russa ha approvato un progetto di legge per l’arruolamento dei detenuti in periodo di legge marziale, mobilitazione e guerra. I detenuti che si arruoleranno potranno ricevere la grazia. Esclusi i condannati per “terrorismo”, “tradimento”, “estremismo” e “sabotaggio”

A cura di Gabriella Mazzeo

La Camera bassa del parlamento russo ha approvato un disegno di legge che prevede che coloro che stanno scontando pene detentive possano arruolarsi nelle forze armate durante mobilitazioni, leggi marziali o in tempo di guerra. Chi si arruolerà riceverà una grazia sulla pena. Lo riportano i media russi e Novaya Gazeta Eeuropa. Non possono essere arruolati, invece, coloro che sono stati condannati per "terrorismo", "tradimento", "estremismo" e "sabotaggio".

L'appello della Duma ai russi espatriati con l'inizio della guerra in Ucraina

Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha invitato i russi espatriati dopo l'inizio della campagna militare in Ucraina a tornare, avvertendo che in futuro potrebbero essere privati di questa possibilità. "Alla luce di quello che sta succedendo, la cosa giusta è essere ragionevoli: oggi c'è la possibilità di tornare. Domani, con l'isteria che si sta scatenando in Europa occidentale, potrebbe non esserci più" ha scritto sul suo canale Telegram. "Più della metà dei russi che hanno lasciato il paese dal 24 febbraio sono tornati e il processo sta continuando. Molte persone che hanno lasciato il Paese sono state trattate come cittadini di seconda classe altrove, non trovano lavoro. I bambini vengono trattati male nelle scuole. I nostri cittadini, che ancora rimangono nei Paesi occidentali, dovrebbero pensare a dove sono andati, a cosa hanno trovato e a cosa li aspetta" ha poi concluso il presidente della Duma russa.

Il ministro dell'Ambiente di Kiev dopo la distruzione della diga di Kakhovka

"La distruzione della diga di Kakhovkaha causato danni per 1,2 miliardi di euro, l'Europa troverà sulle sue spiagge le mine russe trascinate dalle acque dell'inondazione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente ucraino Ruslan Strilets durante un video-collegamento con i ministri dell'Ambiente Ue in riunione. A riportare queste dichiarazioni è il Guardian. Strilets ha detto che il crollo della diga è già il più grandedisastro ambientale dall'invasione: "Ci sono cose che non potremo mai ripristinare: gli ecosistemi spazzati via nel Mar Nero, 20mila animali probabilmente morti, comprese specie endemiche che si trovavano solo in Ucraina meridionale".