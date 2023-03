Guerra in Ucraina, a Bakhmut situazione “critica”: bombe su Nikopol, 10 morti a Zaporizhzhia Continuano gli attacchi russi in Ucraina: combattimenti in corso a Bakhmut, dove la situazione è critica. Bombe anche su Kherson e Nikopol, mentre è salito a 10 il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico su Zaporizhzhia.

Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina. Il fronte più caldo resta quello di Bakhmut: nella cittadina del Donetsk la situazione continua a essere "critica", come ha confermato Volodymyr Nazarenko, vice comandante della guardia nazionale nazionale.

Secondo Nazarenko, si combatte incessantemente. "Non si preoccupano delle loro perdite nel tentativo di prendere la città. Il nostro compito è infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibile. Ogni metro di territorio ucraino deve costargli centinaia di vite", ha precisato.

Almeno 16.071 soldati russi sono morti dal 24 febbraio 2022, secondo BBC Russia, che ha effettuato un conteggio nome per nome dei morti insieme a Mediazona, un media russo indipendente. A un anno dall'inizio della guerra, sottolineano i due media, il numero di vittime militari russe verificato ha ora superato il numero ufficialmente confermato di morti di soldati sovietici durante la guerra di nove anni in Afghanistan.

A Nikopol danneggiate un'impresa e 4 abitazioni

Ma bombardamenti si sono verificati anche altrove. Le forze russe hanno attaccato questa mattina la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegramm il capo dell'Amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, come riportano i media nazionali.

L'attacco non ha provocato feriti o vittime, ma un'impresa e quattro abitazioni sono state danneggiate, mentre una linea elettrica è stata interrotta. "Nella notte l'aggressore ha colpito di nuovo il distretto di Nikopol. La comunità di Marganets (a pochi km da Nikopol, ndr) è stata colpita dal fuoco dell'artiglieria. Al mattino Nikopol. C'è distruzione", ha scritto Lysak.

Anche nella regione di Kherson, i russi hanno effettuato ieri 69 bombardamenti, utilizzando 435 proiettili di artiglieria pesante e colpendo per 4 volte la città di Kherson: il bilancio, diffuso oggi dal capo dell'amministrazione regionale militare Oleksandr Prokudin, è di una vittima.

Sale il bilancio delle vittime dell'attacco a Zaporizhzhia

Attacco a Zaporizhzhia (immagine da Twitter).

Intanto, è salito a 10 il bilancio dei morti dell'attacco missilistico russo su un condominio a Zaporizhzhia. Tra le vittime c'è un bambino. Lo ha affermato su Facebook l'Ufficio statale per i servizi di emergenza nella regione, riferisce Ukrinform

"A partire dalle 07:00 del 4 marzo, i soccorritori hanno recuperato da sotto le macerie altri tre corpi dei suoi residenti. In totale, sono stati estratti 10 corpi, compreso quello di un bambino", si legge nel rapporto.

Nel corso di due giorni, i soccorritori hanno bonificato l'area dell'attacco missilistico russo che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia, rimuovendo oltre 333 tonnellate di detriti.

Metsola a sorpresa a Kiev

Dal punto di vista politico, si segnala che nella giornata di ieri la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, è arrivata, a sorpresa, in Ucraina. "È bello tornare in Ucraina. Con quelle persone coraggiose che hanno ispirato il mondo. Con quegli eroi che si rifiutano di arrendersi. Con coloro che hanno sacrificato tutto per i nostri valori. Con gli europei la cui casa è la nostra Unione Europea", ha scritto in un tweet pubblicando un'immagine che la ritrae, di sera, nella Capitale ucraina.