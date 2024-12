video suggerito

Guerra a Gaza, raid israeliano su ospedale: 7 vittime. Quinto bimbo morto per il gelo, grave il fratello Almeno sette palestinesi sono stati uccisi nelle scorse ore in un raid israeliano nell’ospedale Al Wafaa a Gaza, nel nord della Striscia. Intanto, un neonato è morto questa mattina a causa delle temperature in calo, segnando il quinto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Resta alta la tensione in Medioriente. Almeno sette palestinesi sono stati uccisi nelle scorse ore in un raid israeliano nell'ospedale Al Wafaa a Gaza, nel nord della Striscia. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, secondo cui è stato bombardato il piano superiore della struttura. All'alba di oggi, altre 13 persone sono morte in varie zone della Striscia di Gaza a seguito degli attacchi delle forze israeliane.

Prima era stato colpito anche l'ospedale arabo al-Ahli, l'unico di Gaza City. Ancora, sempre nelle ultime ore, un attacco israeliano a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, ha ucciso una coppia nella loro casa, provocando un incendio e ferendone diverse altre.

Intanto diversi gruppi umanitari internazionali chiedono a Israele di rilasciare immediatamente il dottor Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia, arrestato durante l'attacco lanciato venerdì e concluso ieri, con la cattura di 240 persone definite "terroristi" dagli israeliani. "Lo smantellamento sistematico del sistema sanitario e l'assedio durato oltre 80 giorni nel nord di Gaza mettono a rischio la vita dei 75.000 palestinesi rimasti nella zona", ha affermato l'Oms in una nota, "Kamal Adwan è ora vuoto. Ieri sera, i restanti 15 pazienti critici, 50 operatori sanitari e 20 operatori sanitari sono stati trasferiti all'ospedale indonesiano, che non dispone delle attrezzature e delle forniture necessarie per fornire cure adeguate".

Ma a Gaza c'è anche un'altra crisi, quella dovuta al freddo. Un neonato è morto questa mattina a causa delle temperature in calo, segnando il quinto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Lo riferisce sempre l'agenzia palestinese Wafa. Il neonato, identificato come Jumaa Al-Batran, aveva solo un mese di vita e il fratellino gemello, Ali, le cui condizioni sono peggiorate a causa del gelo. I due vivevano in una tenda a Deir al-Balah, nella parte centrale di Gaza. Secondo fonti mediche, le temperature gelide hanno causato la morte di altri 4 neonati negli ultimi giorni, di età compresa tra 4 e 21 giorni. Le malattie tra i minori sono aumentate, anche a causa dell'insicurezza alimentare delle madri.