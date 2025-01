Guerra a Gaza, raid israeliano su Khan Yunis: 18 morti tra cui 5 bambini, si trovavano in tende per sfollati

video suggerito

Notte di tensione a Gaza, dove una serie di raid israeliani si sono verificati nelle scorse ore. Nella zona a Sud della Striscia hanno provocato un totale di 18 morti, tra cui 5 bambini che si trovavano in un campo di tende per sfollati palestinesi. Altre 20 persone sono rimaste ferite. Ma il bilancio, reso noto dal ministero della Salute dell'enclave, è ancora provvisorio.

I corpi di otto bambini, inclusi i cinque morti insieme nella stessa tenda, sono stati portati all'ospedale Nasser, secondo quanto riferito da Ahmed al-Farra, direttore del reparto pediatrico. Gli attacchi nell'area di Khan Younis, ha riferito l'ospedale, hanno colpito anche un veicolo e due abitazioni.

Non è stato subito chiaro se l'attacco che ha ucciso i bambini sia avvenuto all'interno della zona sicura umanitaria designata dall'esercito israeliano, ma che è stata ripetutamente presa di mira. Israele attribuisce ad Hamas la responsabilità delle vittime civili.

L'aeronautica militare israeliana ha poi confermato di aver effettuato diversi attacchi nella zona di Khan Younis "prendendo di mira i terroristi che hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre 2023″, ha affermato l'esercito. Secondo Idf, gli attacchi aerei sono stati effettuati sulla base di informazioni fornite dalla Direzione dell'intelligence militare e dall'agenzia di sicurezza Shin Bet. L'Idf ha anche aggiunto di aver adottato misure per mitigare i danni ai civili durante gli attacchi, tra cui l'impiego di "munizioni adattate al tipo di attacco", sorveglianza aerea e altre forme di intelligence.

Non solo. Altri 8 palestinesi sarebbero stati uccisi da raid israeliani nei quartieri di Al-Shaghaf e Al-Tuffah a est della città di Gaza. Il corrispondente dell'agenza di stampa Wafa ha riferito che cinque persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite colpite dai droni israeliani nel quartiere di Al-Shaghaf. Altre tre persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira un gruppo di cittadini nel quartiere di Al-Tuffah.

E tutto mentre è in corso la discussione su un possibile accordo di cessate il fuoco. La proposta israeliana su cui si basano i negoziati a Doha per il rilascio degli ostaggi è stato rivelato questa sera per la prima volta durante il notiziario della tv pubblica Kan. Il documento è stato presentato al gabinetto ristretto e prevede tra l'altro il ritiro dell'Idf dal corridoio Netzarim nel centro di Gaza, lo smantellamento totale degli avamposti militari nella Striscia, aiuti umanitari. "Il primo giorno rilascio di 3 rapiti, il settimo altri 4 e successivamente 3 ostaggi ogni 7 giorni". Israele, su raccomandazione del gruppo negoziale, pretende la lista dei rapiti prima dell'attuazione dell'accordo.