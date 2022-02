Google Maps disabilita traffico in tempo reale in Ucraina per proteggere la popolazione Google ha disabilitato sul territorio Ucraino alcune funzioni che permettono di ottenere informazioni in tempo reale su traffico e presenza di persone; la decisione a tutela dei civili.

Alphabet Inc., l'azienda a cui fa capo Google, ha confermato ieri, domenica 27 febbraio, di avere bloccato temporaneamente per l'Ucraina alcuni strumenti di Google Maps che forniscono informazioni in tempo reale sul traffico e sull'affollamento dei luoghi; una decisione, ha spiegato la holding, presa a tutela della popolazione civile e dopo aver consultato le autorità locali: quei dati potrebbero infatti venire utilizzati per individuare i luoghi dove si concentra la comunità locale, tra strade e negozi o ristoranti.

A riportare della decisione è l'agenzia Reuters. Le funzionalità che per il momento sono state disabilitate in Ucraina includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Busyness, la funzione che indica eventuali concentrazioni di persone in determinati luoghi, anche questa con dati in tempo reale che potrebbero essere utilizzati per scopi militari. Le funzioni sono al momento disabilitate per gli utenti che si collegano dall'Ucraina, ma l'azienda ha fatto sapere che è in corso la disabilitazione a livello globale, in modo che questo tipo di informazioni live su quel Paese non possa essere recuperato da altri territori o, via ancora più semplice, con una vpn, con cui si può facilmente simulare che il collegamento provenga da una nazione diversa da quella in cui effettivamente ci si trova.

Google ha specificato che le informazioni sul traffico live sono rimaste disponibili per chi usa la funzione turn-by-turn (passo-passo) dei navigatori; non sarà quindi possibile ottenere tramite quegli strumenti una panoramica su traffico e su presenza di persone, ma la funzione resterà attiva per raggiungere un determinato punto.