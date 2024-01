Giuristi e scienziati israeliani contro i loro leader: “Vogliono il genocidio a Gaza, non è accettabile” Autorevolissimi intellettuali e giuristi israeliani hanno accusato le autorità giudiziarie del Paese di aver deliberatamente ignorato il “palese ed esteso” incitamento alla pulizia etnica e al genocidio dei palestinesi di Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eminenti intellettuali e studiosi di diritto internazionale israeliani hanno accusato le autorità giudiziarie del Paese di aver deliberatamente ignorato il "palese ed esteso" incitamento alla pulizia etnica e al genocidio dei palestinesi di Gaza da parte di importanti politici e personaggi publici. In una lettera inviata al procuratore generale e ai capi di altre procure israeliane, i firmatari dell'appello chiedono di interrompere la normalizzazione del linguaggio che viola sia il diritto israeliano che quello internazionale. "Per la prima volta da quando abbiamo memoria, gli appelli espliciti a commettere crimini atroci contro milioni di civili sono diventati una parte legittima e regolare del discorso israeliano".

Tra i firmatari dell'appello ci sono alcuni autorevolissimi scienziati israeliani, a partire da un membro della Royal Society, il professor David Harel, insieme ad altri accademici, ex diplomatici, ex membri della Knesset, giornalisti e attivisti. In una missiva di undici pagine vengono menzionati numerosi esempi del "discorso di annientamento, espulsione e vendetta". L'elenco dei membri dell'elite israeliana che hanno esplicitamente incitato alla commissione di crimini di guerra comprende ministri e membri della Knesset, ex alti funzionari militari, accademici, personaggi dei media, influencer dei social network e celebrità.

Tra i parlamentari menzionati c'è ad esempio Yitzhak Kroizer, che ha detto in un’intervista radiofonica ha detto: "La Striscia di Gaza dovrebbe essere rasa al suolo, e per tutti coloro che ci vivono c’è solo una condanna, ed è la morte". Tally Gotliv, del partito Likud di Benjamin Netanyahu, ha chiesto al premier di usare una bomba nucleare su Gaza per "deterrenza strategica". Un altro deputato del Likud, Boaz Bismuth, viene citato per aver evocato il massacro biblico della nazione Amalek, nemica dell'antico Israele. "È vietato avere pietà dei crudeli, non c'è spazio per nessun gesto umanitario", ha detto riferendosi a Gaza, aggiungendo poi il riferimento biblico: "La memoria di Amalek deve essere cancellata". Dichiarazioni del genere sono state fatte anche da giornalisti, accademici e altri personaggi pubblici israeliani.

Leggi anche Chi era Saleh al-Arouri, il numero due di Hamas ucciso ieri da Israele a Beirut

L'avvocato per i diritti umani Michael Sfard – firmatario dell'appello – si è detto sbalordito dalla velocità con cui l'incitamento al genocidio e altri discorsi estremi sono stati normalizzati in Israele. "Non avrei mai potuto immaginare che avrei dovuto scrivere una lettera del genere", ha detto. "Il fatto che questo tipo di discorsi abbia riguardato non solo le frange minoritarie ma sia diventato mainstream per me è incomprensibile. Il primo pericolo è che le persone agiscano in conformità con quei discorsi. Ci sono 2,3 milioni di abitanti di Gaza, la maggior parte dei quali minorenni”.

Secondo la lettera il linguaggio genocidario rischia di influenzare il modo in cui Israele conduce la guerra. “La normalizzazione del discorso che chiede l’annientamento, la cancellazione, la devastazione e altri atti simili può avere un impatto sul modo in cui i soldati si comportano”. La missiva è stata inviata prima che il Sudafrica presentasse una denuncia formale alla Corte internazionale di giustizia accusando Israele di genocidio e di non aver fermato l'incitamento al genocidio.