Gettano materiale edile sul tetto di scuola per lavori su edificio adiacente, crolla tutto: 11 morti La tragedia nella palestra di una scuola a Qiqihar, nel nord-est della Cina, usata in quel momento da una squadra di pallavolo femminile composta da ragazzine. Solo otto delle 19 persone che si trovavano all’interno della palestra sono sopravvissute.

A cura di Antonio Palma

Undici persone sono morte, tra cui moltissime ragazzine minorenni, a seguito del crollo del tetto della palestra scolastica in cui si trovavano a Qiqihar, nel nord-est della Cina. La struttura ha ceduto proprio mentre veniva utilizzata da una squadra di pallavolo femminile composta da ragazzine che è stata completamente distrutta. Solo otto delle 19 persone che si trovavano all'interno della palestra nella provincia industriale di Heilongjiang sono sopravvissute, secondo i media locali.

Alla base della terribile tragedia ci sarebbe un abuso edilizio. La polizia infatti ha arrestato i capi di un'impresa edile locale accusandoli di aver usato il tetto della palestra della scuola per scaricare materiale edile mentre lavoravano a un progetto di costruzione su un edificio adiacente. Gli arrestati sono stati accusati di aver scaricato sul tetto perlite, materiale espanso utilizzato come aggregato leggero per la realizzazione di calcestruzzi leggeri, che si origina per riscaldamento di rocce vulcaniche.

Secondo i media locali, il materiale era stato gettato senza alcuna protezione e così ha assorbito l'acqua piovana a seguito di forti acquazzoni. Così appesantito, ha fatto crollare il tetto alle 15 di ieri ora locale, la mattinata in Italia, facendo una strage. Inutili i soccorsi per le 11 vittime. Oltre 160 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. I pompieri hanno lavorato per ore per estrarre i corpi dalle macerie mentre le ambulanze facevano la spola con l'ospedale dove genitori angosciati affollavano l'ingresso in cerca di notizie.

Alcuni familiari delle vittime hanno criticato i funzionari scolastici, dicendo che c'era stata una mancanza di comunicazione adeguata sui soccorsi, che si sono protratti fino a lunedì mattina, quando sono stati estratti gli ultim corpi. Altri invece sottolineano il diffuso malcostume di non rispettare la legge nelle costruzioni che si trasforma spesso in incidenti catastrofici in Cina.