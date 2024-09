video suggerito

Georgia, uccisa la modella transgender Abramidze: approvata il giorno prima la legge anti LGBTQ+ Una nota modella transgender georgiana, Kesaria Abramidze, 37 anni, è stata accoltellata a morte nel suo appartamento alla periferia di Tbilisi. La 37enne è stata uccisa mercoledì 18 settembre, il giorno dopo che il governo ha approvato una legge che imporrà ampie restrizioni ai diritti LGBTQ+ nel Paese.

A cura di Eleonora Panseri

La modella Kesaria Abramidze, 37 anni

Una nota modella transgender georgiana, Kesaria Abramidze, 37 anni, è stata accoltellata a morte nel suo appartamento alla periferia di Tbilisi. La 37enne è stata uccisa mercoledì 18 settembre, il giorno dopo che il governo ha approvato una legge che imporrà ampie restrizioni ai diritti LGBTQ+ nel Paese.

A dare la notizia del delitto è stato il ministero degli Interni della Georgia. I media locali hanno riportato che un uomo (sarebbe il fidanzato) è stato arrestato in relazione al crimine.

Abramidze era una delle prime figure pubbliche apertamente transgender nel Paese. La notizia della sua morte è arrivata nel momento in cui è arrivata la controversa legislazione sui "valori della famiglia e la protezione dei minori" che consentirà ai funzionari di mettere al bando gli eventi del Pride e censurare film e libri.

La legge, approvata dal parlamento georgiano martedì 17 settembre nella sua terza e ultima lettura, include divieti sui matrimoni tra persone dello stesso sesso e trattamenti di affermazione di genere. Si prevede che sarà un altro punto di contesa tra Georgia e Ue, mentre il Paese cerca di unirsi all'Unione.

I critici sostengono che il disegno di legge, inizialmente presentato quest'estate dal partito al governo Sogno Georgiano, rispecchia le leggi emanate nella vicina Russia, dove le autorità hanno implementato una serie di misure repressive anti-LGBTQ+ nell'ultimo decennio.

Sebbene il movente dietro l'omicidio di Abramidze rimanga poco chiaro, la sua morte è stata rapidamente ricondotta dalla società civile georgiana alle discriminazioni contro le minoranze LGBTQ+.

Sotto la guida del partito Sogno Georgiano, che ha assunto una posizione sempre più anti-liberale , il Paese ha assistito a un aumento della violenza omolesbobitransfobica, come riporta il Guardian.

Nel 2023 centinaia di persone che si oppongono ai diritti delle persone della comunità hanno preso d'assalto un festival LGBTQ+ a Tbilisi, portando all'annullamento dell'evento. Quest'anno, invece, decine di migliaia di persone hanno marciato nella capitale per promuovere i "valori tradizionali della famiglia" in un evento a cui hanno partecipato il partito al governo e la chiesa ortodossa.

"Esiste una correlazione diretta tra l'uso di discorsi d'odio in politica e i crimini d'odio", ha scritto il Social Justice Center, un gruppo per i diritti umani con sede a Tbilisi, in una nota in risposta al delitto. "È quasi un anno che il governo del Sogno Georgiano usa in modo aggressivo un linguaggio omobitransfobico e lo coltiva con mezzi di propaganda di massa", ha aggiunto.

Mercoledì Josep Borrell, l'Alto Rappresentante dell'Ue, ha chiesto al governo georgiano di ritirare la legge sui "valori della famiglia", avvertendo che potrebbe minare le possibilità della Georgia di entrare nell'Unione. La legislazione avrebbe "aumentato la discriminazione e la stigmatizzazione", ha affermato su X.

Dopo la morte di Abramidze, anche Michael Roth, presidente del partito socialdemocratico della commissione per gli Affari Esteri del Bundestag in Germania, ha fatto un appello simile. "Coloro che seminano odio mieteranno violenza. Kesaria Abramidze è stata uccisa solo un giorno dopo che il parlamento georgiano aveva approvato la legge anti-LGBTI", ha scritto su X.

L'introduzione della legge arriva appena cinque settimane prima delle elezioni parlamentari, che molti considerano una prova del nove per stabilire se la Georgia, un tempo uno degli ex stati sovietici più filo-occidentali, ora si avvicinerà nuovamente alla Russia.