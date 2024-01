Gaza, violenti combattimenti a Khan Younis: 21 soldati israeliani uccisi mentre demolivano edificio La morte dei 21 soldati è l’episodio più grave per l’esercito israeliano dall’inizio della guerra a Gaza. Secondo le organizzazioni umanitarie, i militari israeliani stanno conducendo un’attività di distruzione sistematica di palazzi ed edifici con intensi scontri nell’area di Khan Younis, nel sud della Striscia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La guerra a Gaza non si ferma e anzi diventa sempre più violenta. Le operazioni di terra degli israeliani e i combattimenti si sono intensificati in particolare nell'area di Khan Younis, nel sud della Striscia, dove l’esercito israeliano si sta concentrando contro presunti covi di Hamas, distruggendo diverse case residenziali, edifici e palazzi. Durante una delle operazioni delle scorse ore, una squadra di soldati israeliani è stata colpita e 21 militari sono morti.

Si tratta di una delle più grandi perdite di vite umane per l’esercito israeliano in un unico combattimento dall’inizio della guerra a Gaza. Secondo quanto comunicato dallo stesso portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, i soldati stavano preparando degli esplosivi per demolire due edifici lunedì quando miliziani di Hamas li hanno sopresi lanciando un razzo contro un carro armato nelle vicinanze. Lo scoppio ha innescato l’esplosivo già piazzato che ha investito in pieno i militari. Molti di loro sono morti sotto le macerie del palazzo.

Secondo l’ Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), l’esercito israeliano sta conducendo una attività di distruzione sistematica di palazzi ed edifici a Gaza. Le operazioni intense nell'area di Khan Younis hanno provocato la morte di almeno 45 palestinesi, tra cui sfollati interni, donne e bambini.

Anche la Mezzaluna Rossa Palestinese afferma che il suo quartier generale è stato preso di mira a Khan Younis e afferma che “L'occupazione israeliana prende di mira il quartier generale dell’organizzazione umanitaria con bombardamenti di artiglieria al quarto piano, in concomitanza con intensi colpi di arma da fuoco da parte dei droni".

"I continui combattimenti nelle vicinanze dell'ospedale Al-Amal e il raid ad Al-Kheir e attorno agli ospedali di Gaza sono profondamente preoccupanti” ha dichiarato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesu.

Israele afferma che le sue azioni sono necessarie perché i combattenti di Hamas operano dentro e intorno agli ospedali, cosa che Hamas e il personale medico negano. Il portavoce dela Casa bianca John Kirby ha invitato Israele ad agire “in conformità con il diritto internazionale e a proteggere le persone innocenti negli ospedali, il personale medico e anche i pazienti”.

Intanto secondo indiscrezioni lanciare dalla Cnn, Israele avrebbe proposto ai leader di Hamas una tregua e un salvacondotto per lasciare la Striscia di Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi. La proposta confermerebbe le difficoltà israeliane nello sradicare Hamas da Gaza, come invece promesso a inizio guerra. Anche Netanyahu ha confermato l’esistenza di una offerta fata arrivare ai miliziani palestinesi attraverso la mediazione del Qatar e dell’Egitto. La proposta però prevede due mesi di tregua in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas.