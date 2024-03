Gaza, Netanyahu ignora Biden: “Avanti con l’invasione di Rafah, mia linea rossa è il 7 ottobre” Netanyahu ha risposto al Presidente Usa Joe Biden che lo aveva invitato a desistere dal proposito di una invasione militare nel sud della Striscia di Gaza. “Biden ha torto. La mia linea rossa è che il 7 ottobre non si ripeta” ha dichiarato il Premier israeliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Israele procederà con l'invasione di Rafah, la mia linea rossa è il 7 ottobre” così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto a stretto giro al Presidente Usa Joe Biden che lo aveva invitato a desistere dal proposito di una invasione militare nel sud della Striscia di Gaza. Un appello che è caduto completamente nel vuoto come confermano le nette parole di Netanyahu. "Andremo lì. Non lasceremo Gaza”, ha detto il premier israeliano in un'intervista a Politico.

Rispondendo a Biden che aveva parlato dell’invasione di Rafah come una linea rossa nel conflitto Israele-Palestina, Netanyahu ha replicato: “Biden ha torto. Sapete anche io ho una linea rossa. La mia linea rossa è che il 7 ottobre non si ripeta". Il riferimento ovviamente è all’attacco di Hamas messo in atto il 7 ottobre nel sud di Israele in cui sono state uccise circa 1.200 persone.

L’invasione militare israeliana di Rafah dunque ci sarà anche se da Tel Aviv per ora non hanno fornito tempi e dettagli dell’operazione. Netanyahu si è limitato a specificare che l'operazione non durerà più di due mesi, ma non ha fornito altri dettagli sulla tempistica. L’operazione ad ogni modo già si prevede sanguinosa visto che nel sud della Striscia di Gaza dove si sono radunati più della metà dei 2,3 milioni di abitanti palestinesi fuggiti dal nord dopo l’attacco israeliano che ha già causato almeno 30mila morti tra i palestinesi.

Il numero uno della Casa Bianca aveva esortato Netanyahu ad elaborare un piano per l’evacuazione di massa dei civili da Rafah prima di qualsiasi attacco con le forze di terra. Israele "non può però permettere che altri 30mila palestinesi muoiano come conseguenza della caccia a Hamas" ha dichiarato infatti Biden, aggiungendo che l’atteggiamento tenuto finora da Netanyahu “sta facendo più male che bene alla causa di Israele".

“Quasi due milioni di palestinesi sono stati sfollati a causa della guerra; molti hanno urgente bisogno di cibo, acqua, medicine e riparo. Mentre i musulmani si riuniranno in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per rompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà al centro della mente di molti. È una cosa prioritaria per me" ha aggiunto Biden in un messaggio pubblico ai musulmani diffuso in occasione dell'inizio del Ramadan.