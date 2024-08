video suggerito

Gaza, Israele bombara scuola piena di sfollati palestinesi: almeno 10 morti Un attacco israeliano diretto a un complesso scolastico pieno di sfollati ha causato la morte di almeno 10 persone. Tra le vittima anche bambini. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Una nuova strage di civili nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dall'agenzia di protezione civile dell'enclave palestinese un attacco israeliano diretto a un complesso scolastico ha causato la morte di almeno 10 persone. "Ci sono 10 martiri e diversi feriti a causa del bombardamento israeliano sulla scuola di Hamama", ha detto il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal, mentre una fonte medica presso l'ospedale arabo Al-Ahli di Gaza ha riferito che molti dei deceduti e dei feriti erano bambini e che il bombardamento ha causato danni significativi alle aule della scuola, già sovraffollata.

Anche oggi, come avvenuto in decine di altre occasioni, l'esercito israeliano ha confermato l'attacco, affermando però di avere colpito un centro di comando e controllo di Hamas situato all'interno del complesso. "In passato – si legge sul profilo Telegram di IDF – l'edificio era conosciuto come la scuola Hamama, nel nord della Striscia di Gaza, ma è stato utilizzato come nascondiglio per i terroristi di Hamas".

Quello di oggi è stato solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi israeliani a scuole che ospitano famiglie palestinesi sfollate, con raid che mese dopo mese hanno causato significative perdite di vite umane. Il bombardamento più recente è avvenuto giovedì scorso, quando l'aviazione dello stato ebraico ha colpito una scuola trasformata in rifugio nel quartiere di Shujaiya causando la morte di 15 persone.

L'assedio israeliano in corso a Gaza, arrivato al 302esimo giorno, ha causato una drammatica emergenza umanitaria, con quasi due milioni di sfollati costretti a cercare rifugio presso parenti, in tende di fortuna o in spazi pubblici in condizioni terribili, privi di beni di prima necessità come acqua e cibo, beni il cui arrivo a Gaza è impedito proprio dal governo israeliano, non a caso accusato genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia. L'aggressione israeliana, in corso all'enclave dal 7 ottobre 2023, ha finora causato 39.550 vittime palestinesi documentate, con altri 91.280 feriti. Si stima inoltre che migliaia di vittime siano sepolte da mesi sotto le macerie.