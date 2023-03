G20, Lavrov: “Guerra iniziata dall’Occidente contro di noi”. La platea scoppia a ridere Il ministro degli esteri russo ha attribuito la responsabilità della guerra in Ucraina all’Occidente, che “l’ha iniziata e sta usando gli ucraini contro di noi”. Dalla platea si èalzata una fragorosa risata.

A cura di Davide Falcioni

C'è stato un momento in cui oggi il pubblico che ascoltava il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parlare al G20 di Nuova Delhi non è riuscito a trattenere le risate: è stato quando il capo della diplomazia di Mosca ha attribuito la responsabilità della guerra in Ucraina all'Occidente, che "l'ha iniziata e sta usando gli ucraini contro di noi".

Prima che Lavrov terminasse il suo intervento la platea è scoppiata in una fragorosa risata a cui si è aggiunto qualche urlo di dissenso, a sottolineare l'assurdità dell'affermazione. Il ministro degli Esteri russo, comunque, non si è scomposto e, dopo una brevissima interruzione, ha continuato il suo discorso. Lavrov stava parlando – ospite del think tank indiano Observer Research Foundation – al Raisina Dialogue, il più importante evento indiano di geopolitica e geoeconomia, evento che si tiene annualmente e a cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo, sempre circa il conflitto in Ucraina, che "non possiamo sottostare alla legge del più forte".

Alla Casa Bianca bilaterale tra Biden e Scholz

A Washington intanto è tutto pronto per il bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I due leader si incontreranno alla Casa Bianca e discuteranno del supporto da dare all'Ucraina, in particolar modo delle tempistiche per le consegne dei carri armati Leopard 2 e Abrams promessi il mese scorso a Zelensky. "Le relazioni tra Germania e Stati Uniti sono migliori di quanto non siano state per lungo tempo", ha detto Scholz al suo arrivo a Washington. "Penso che sia importante in questi tempi in cui affrontiamo la sfida della terribile invasione russa dell'Ucraina", ha aggiunto. "Ma sarà anche importante a lungo termine continuare a sviluppare questa cooperazione transatlantica".

Dagli USA altri 400 milioni di dollari di aiuti a Kiev

In attesa che i mezzi corazzati giungano a Kiev, tuttavia, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da 400 milioni di dollari. "Questo pacchetto di assistenza militare include più munizioni per gli Himars e gli obici forniti dagli Stati Uniti, che l'Ucraina sta utilizzando in modo così efficace per difendersi", ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano in un comunicato, riferendosi ai sistemi missilistici di precisione e ai pezzi di artiglieria. Il pacchetto comprende anche munizioni per i veicoli da combattimento di fanteria Bradley e ponti lanciati da veicoli blindati per l'attraversamento di fiumi e altri ostacoli acquatici.