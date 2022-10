Fratellini di 5 mesi e due anni sbranati dai pitbull in casa, grave la mamma che tentava di salvarli La donna aveva condiviso più volte la foto di due pitbull che giravano in casa e nel giardino definendo gli animali “leoni domestici”

A cura di Antonio Palma

Due fratellini, un bimbo di 5 mesi e una piccola di due anni, sono stati attaccati e uccisi dai pitbull di casa che si sono avventati su di loro senza dargli scampo. La tragedia nell’abitazione dei piccoli nello stato del Tennessee, in Usa.

Gli stessi due cani hanno aggredito poi anche la mamma dei due bimbi che tentava di salvarli ed è stata ferita gravemente.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, nell’abitazione di famiglia a Millington nei sobborghi di Memphis, nella contea di Shelby.

Non è chiaro cosa abbia causato l'aggressività dei pitbull che pare vivessero da tempo nella casa. Erano circa le 15.30 quando i due cani si sono avventati a morsi sui due piccoli che stavano giocando, sbranandoli.

Inutile per i piccoli Hollace Dean Bennard, cinque mesi, e Lilly Jane Bennard, due anni, l'intervento della madre.

La donna, la trentenne Kirstie Jane Bennard, è stata aggredita a sua volta dai cani inferociti e ferita gravemente.

I soccorsi non hanno potuto fare nulla per i due fratellini che sono stati dichiarati morti sul posto. La madre invece è stata trasportata d’urgenza Regional One Health dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

Un amico di famiglia ha detto al DailyMail che è intubata e attaccata al respiratore artificiale. L'unico che si è salvato è il padre dei piccoli e marito della donna che pare non fosse in casa al momento dei fatti.

La donna sui social ha condiviso più volte la foto di due pitbull che giravano in casa e nel giardino e ha definito gli animali "leoni domestici" ma non è chiaro se siano gli stessi cani dell'attacco di mercoledì.

I pitbull intanto sono stati portati via dal dipartimento locale di controllo degli animali che deciderà se sopprimerli.