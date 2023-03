Francia, scontri tra polizia e manifestanti a Sainte-Soline: almeno 50 civili feriti Scontro tra polizia e manifestanti a Sainte-Soline. Almeno 50 civili e 16 agenti sono rimasti feriti nei disordini, due in modo grave. Secondo la stampa internazionale, i manifestanti si erano radunati per protestare contro la costruzione di un bacino idrico per l’irrigazione dei campi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 50 feriti tra i manifestanti dopo gli sconti con la polizia in seguito a una manifestazione a Sainte-Soline contro la costruzione di un bacino idrico per l'irrigazione dei campi. Gli organizzatori parlano di 3 feriti gravi e altri 16 coinvolti tra le file delle forze dell'ordine, uno in modo grave. Il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha commentato gli scontri definendo quello con gli agenti uno scontro voluto da "ultrasinistra ed estrema sinistra".

I cittadini si erano radunati per protestare vicino al sito dove verrà costruito il bacino nonostante il divieto di manifestazione e la polizia è intervenuta in tenuta antisommossa. La situazione è tornata calma solo nel giro di alcune ore. Due veicoli della polizia sono stati incendiati da alcuni attivisti. Secondo Le Monde, le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni e granate stordenti per cercare di disperdere i manifestanti.

La violenza da parte delle forze dell'ordine torna prepotente al centro del dibattito, soprattutto dopo i filmati girati a Parigi durante i disordini contro la riforma del sistema pensionistico voluta da Emmanuel Macron. Durante le manifestazioni di piazza, infatti, un agente è stato ripreso mentre sferrava un pugno in pieno volto a un cittadino sceso in strada per protestare contro l'innalzamento dell'età pensionabile. Nel video, si vede il giovane colpito in pieno volto cadere a terra privo di sensi subito dopo il pugno sferrato dal poliziotto.

Stando a quanto reso noto, alla manifestazione di Saint-Soline hanno partecipato circa 6mila persone. Tra queste, almeno 1000, secondo la prefetta Emmanuelle Dubee, sarebbero state "violente". Per arginare la protesta, il ministero aveva schierato 3mila agenti. La protesta (e in particolare i momenti di tensione di Saint-Soline) si colloca in un contesto più ampio di manifestazioni che hanno coinvolto in questa settimana tutto il territorio francese.