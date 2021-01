Quasi 27 mila nuovi casi e 350 morti nelle ultime 24 ore, decine di milioni di cittadini costretti a restare chiusi in casa, migliaia di attività economiche a rischio chiusura. Eppure all'interno del commissariato di polizia di Aubervilliers decine di poliziotti alcune sere fa hanno organizzato una festa in piena regola con tanto di tavola imbandita, selfie senza mascherina e persino balli di gruppo. La notizia è stata confermata dalla prefettura di polizia che ha annunciato l'apertura di un'indagine, sanzioni severe verso i responsabili e stigmatizzato il comportamento di agenti e personale amministrativo. Proprio loro, che ogni giorno puniscono i trasgressori delle norme anti covid, le hanno violate credendo di riuscire a farla franca.

Un video del festino è stato diffuso dal sito web Loopsider: si possono vedere i poliziotti in abiti "civili" all'interno del commissariato di Aubervilliers intenti a festeggiare con un lauto aperitivo. Nel filmato gli agenti sono stati immortalati mentre ballano la Macarena, si scannano selfie senza mascherina e non rispettano nessuna delle norme di contenimento dei contagi. Il party si sarebbe svolto il 22 gennaio in una piccola stanza adatta ad accogliere non più di sei persone. Secondo Loopsider gli agenti avrebbero celebrato "il trasferimento di un tenente" nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio.

Sempre secondo il media la festa era stata autorizzata dal commissario in carica, che aveva però raccomandato che si svolgesse "in piccoli gruppi e nel rispetto delle norme anti coronavirus". Ben presto però la situazione è decisamente degenerata e quello che avrebbe dovuto essere solo un aperitivo di saluto a un ufficiale è diventato ben altro. Secondo quanto riferito, c'erano circa 30 persone presenti "fino alle 3 del mattino". Tra i partecipanti c'erano ufficiali di polizia giudiziaria, semplici agenti e impiegati degli uffici amministrativi.