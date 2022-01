Festa di influencer in aereo senza mascherine e distanziamento: rischiano multa fino a 5mila dollari Hanno fatto il giro del mondo le immagini del gruppo di influencer che hanno organizzato un party su un aereo noleggiato per volare da Montreal, in Canada, a Cancun, in Messico, in barba a tutte le regole anti Covid. Il premier Trudeau: “Completamente irresponsabili”.

Decine di persone che ballano, fumano e bevono alcolici in aereo. Arrivano dal Canada le immagini della mega festa organizzata su un volo privato della compagnia Sunwin da un gruppo di influencer in barba a tutte le regole anti Covid, a cominciare dall'uso delle mascherine e del distanziamento, che hanno indignato tutto il mondo. I ragazzi, partiti da Montreal con destinazione Cancun, in Messico, lo scorso 30 dicembre, ora però rischiano grosso.

Dopo che video e foto girati a bordo dell'aereo e condivisi sui social network hanno fatto il giro del mondo, immortalando i giovani mentre ballano, fumano sigarette elettroniche e bevono super alcolici, la stessa compagnia ha cancellato il volo di rientro dei partecipanti al party ad alta quota previsto per il 5 gennaio. Anche Air Transat e Air Canada hanno fatto sapere che si sarebbero rifiutati di farli volare.

Il gruppo di vacanzieri è ora oggetto di indagine da parte di Transport Canada, dipartimento governativo responsabile per la sicurezza in volo. In 27 sono stati rimpatriati, sono stati sottoposti a test Covid e dovranno osservare un periodo di quarantena, riporta la BBC. Una passeggera è in isolamento a Tulum dopo essere risultata positiva al Covid-19 mercoledì scorso.

Ciascuno di loro rischia una multa fino a 5mila dollari per ogni infrazione commessa durante il viaggio, mentre se si dovesse accertare che alcuni comportamenti hanno messo a repentaglio la sicurezza del volo, gli influencer, tra cui anche alcuni partecipanti a reality tv, rischierebbero persino una pena detentiva.

L'episodio ha provocato anche l'ira del premier canadese Justin Trudeau, che ha così commentato la vicenda: "È uno schiaffo in faccia vedere persone che mettono a rischio i propri concittadini e i lavoratori delle compagnie aeree con comportamenti completamente irresponsabili".