Esplosione in una miniera in Turchia, almeno 40 morti: continuano le ricerche sottoterra L’esplosione è avvenuta venerdì in una miniera di carbone ad Amasra: 58 persone sono state estratte vive, ma si scava senza sosta per raggiungere i dispersi.

A cura di Beatrice Manca

In Turchia un'esplosione in una miniera ha causato la morte di almeno 40 persone: le squadre di emergenza lavorano senza sosta per cercare di raggiungere eventuali sopravvissuti, ma il numero delle vittime continua a salire di ora in ora. Il ministro dell'Interno Suleyman Soylu, che si trova sul luogo del disastro, ha comunicato gli ultimi aggiornamenti: "Abbiamo contato un totale di 40 morti. 58 minatori sono riusciti a salvarsi". Si tratta di uno di uno degli incidenti industriali più gravi dopo il disastro di Soma, nel 2014. Si continua a scavare tra le macerie, ma secondo il ministro dell'Energia Fatih Donmez "ci stiamo avvicinando alla fine delle operazioni di salvataggio".

Si continua a scavare nella miniera in Turchia

L'esplosione è avvenuta venerdì in una miniera di carbone a Amasra, in provincia di Bartin, nel nord-ovest della Turchia. In quel momento circa 110 persone stavano lavorando nel sito e, secondo il ministro dell'Interno Soylu, 49 minatori si trovavano nella zona "a rischio" tra 300 e 350 metri di profondità, situazione che rende estremamente difficili i soccorsi. Le squadre hanno dovuto aprirsi un varco tra la roccia per raggiungere i superstiti. Il ministro dell'Energia Fatih Donmez ha affermato che gli sforzi continuano per raggiungere gli operai che non sono ancora stati evacuati: si trovano infatti in una galleria della miniera dove è in corso un incendio. "Siamo davvero di fronte a un quadro triste", ha commentato.

Le ipotesi sulla causa dell'esplosione in miniera

Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute: la Procura locale ha avviato un'indagine. La miniera appartiene alla società statale Turkish Hard Coal Enterprises. In base alle prime informazioni ricevute, il ministro dell'Energia turco ha suggerito che l'esplosione sia stata causata dal grisù, una gas che a contatto con l'aria forma una miscela esplosiva nelle miniere di carbone. All'ingresso della miniera parenti e amici dei minatori aspettano con le lacrime agli occhi di avere notizie sui sopravvissuti. "C'erano polvere e fumo, non sappiamo esattamente cosa sia successo", ha detto un superstite alla Bbc. Oggi è attesa una visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sul luogo del disastro. Su Twitter Erdogan ha espresso un messaggio di speranza: "Il nostro augurio è che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori possano essere salvati".

Non si tratta del primo incidente in miniera per la Turchia: nel 2014, a Soma, 301 persone sono morte in seguito a un'esplosione.