Esplode ristorante in Cina, il palazzo crolla sulla strada tra i passanti: i video del disastro Almeno due persone sono morte e più di 20 sono rimaste ferite nella tremenda esplosione avvenuta in un ristorante nella mattina di mercoledì 13 marzo in un'area residenziale della città di Sanhe, in Cina. La detonazione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto un edificio di 4 piani che è crollato sulla strada mentre passanti e automobilisti tentavano di mettersi al riparo dalle macerie. Impressionanti i video circolati sui social.

A cura di Eleonora Panseri

È di almeno due morti e più di 20 di feriti il bilancio della tremenda esplosione avvenuta nella mattina di oggi, mercoledì 13 marzo, in un'area residenziale della città di Sanhe, a meno di 50 chilometri a est di Pechino, nella provincia dell'Hebei.

La detonazione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto un edificio di 4 piani che è crollato sulla strada mentre passanti e automobilisti tentavano di mettersi al riparo dalle macerie.

Il gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle 8 di mattina nel ristorante che si trova al piano terra in una zona residenziale. La drammatica esplosione e le sue conseguenze sono state riprese in un filmato circolato sul social cinese Weibo, in cui si vede una grande palla di fuoco dentro a un edificio a più piani distruggere le pareti e il soffitto.

Secondo quanto riporta la Cnn, almeno tre edifici sono stati gravemente danneggiati, uno dei quali è stato quasi completamente distrutto. Anche i palazzi e i negozi dall'altra parte della strada rispetto al luogo dell'esplosione sono stati infatti investiti dall'esplosione, con vetri e insegne frantumati, come hanno mostrato le riprese trasmesse dall'emittente statale CCTV.

Nei video e nelle foto circolati su Weibo si vedono anche i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio, circondati da auto schiacciate e cumuli di detriti. I residenti della zona hanno raccontato sui social media di aver sentito un forte scoppio la mattina presto e di aver visto i loro edifici tremare.

Negli ultimi anni in Cina si sono verificati diversi incidenti mortali legati alla scarsa manutenzione degli edifici. Lo scorso 19 gennaio 13 studenti sono morti in un incendio scoppiato nei dormitori di una scuola nella provincia centrale di Henan, in Cina. Tutte le vittime erano alunni delle elementari. Il direttore della scuola è stato arrestato e le autorità locali hanno fatto partire un'indagine sulle cause del rogo.