Elezioni Spagna 2023, i risultati in tempo reale: vincono i Popolari ma maggioranza in bilico Dai primi risultati delle elezioni spagnole, in base agli exit poll, emerge la vittoria dei Popolari, ma la maggioranza è in bilico: tonfo di Vox che dimezza i seggi.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo la chiusura delle urne alle 20 è iniziato lo spoglio per i risultati alle elezioni generali in Spagna 2023, anticipate di cinque mesi dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo la vittoria del Partito popolare alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio (il voto era previsto per fine anno). Erano chiamati al voto oltre 37 milioni di cittadini. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, l'affluenza registrata alle ore 18 è stata del 53,1%, in calo di circa 3,7 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019. Alle 14 era stata invece registrata una crescita di 2,5 punti percentuali.

Ecco i risultati secondo i primi exit poll (sondaggio GAD3 per Mediaset Espana):

150 seggi PP

112 seggi PSOE

31 seggi Sumar

27 seggi Vox

La segretaria del Partito popolare, Cuca Gamarra, ha affermato che "Con tutta la prudenza, dal PP crediamo che questa sarà una grande giornata elettorale perché il PP recupererà la condizione di prima forza nelle elezioni generali"

"A noi spagnoli è stato chiesto chi vogliamo che diventi primo ministro. In modo chiaro e maggioritario sembra che sia stato quell'Alberto Núñez Feijóo. Tutto sembra indicare che qui c'è qualcuno che li ha persi, ed è Pedro Sánchez ”, ha sottolineato. Gamarra ha fatto sapere che il PP è "francamente felice". "Sarà una buona notte elettorale", ha aggiunto.

Vox invece ha evitato per il momento qualsiasi commento sugli exit poll diffusi: "Prudenza, aspettiamo di conoscere i risultati definitivi", ha detto il segretario generale Ignacio Garriga.

Questo appuntamento elettorale arriva in un momento delicato per il Paese iberico, che dall'1 luglio ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Le forze in campo sono: il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez, che corre per la rielezione alla Moncloa; il Partito popolare di centrodestra, guidato da Alberto Núñez Feijóo; il partito di ultradestra Vox, guidato da Santiago Abascal; Sumar, piattaforma progressista guidata dalla ministra del Lavoro Yolanda Diaz, che ha raccolto al suo interno 16 forze politiche di sinistra, inclusa Podemos. Per governare è necessario arrivare alla maggioranza assoluta al Congresso, cioè 176 deputati, alla prima votazione, altrimenti basta la maggioranza semplice in seconda votazione.

I sondaggi, (gli ultimi disponibili risalgono al 17 luglio), davano come favorito il Pp, guidato da Alberto Núñez Feijóo, ma senza maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. I popolari potrebbero raggiungerla solo sommando i seggi di Vox, il partito di ultradestra guidato da Santiago Abascal. Sanchez dal canto suo ha cercato di sfruttare gli ultimi giorni di campagna elettorale per tentare una rimonta e continuare a governare nel Paese con l'appoggio della piattaforma progressista Sumar.

I risultati dei primi exit poll in Spagna: vittoria del Pp, ma crollo di Vox

Secondo gli exit poll della televisione pubblica spagnola Tve è incerto che il Partito popolare e Vox arrivino alla maggioranza assoluta dei seggi al Congresso dei deputati. Il Partito popolare avrebbe infatti tra i 144 e 150 seggi, mentre Vox tra i 24 e i 27 seggi. Nel migliore dei casi, i due partiti arriverebbero a 177 seggi, ovvero uno in più della maggioranza assoluta (176). Considerando invece i valori più bassi della forbice arriverebbero a 168, 8 seggi in meno della maggioranza assoluta. I due partiti catalani hanno ottenuto complessivamente 18 seggi: 9 Esquerra Repubblicana (sinistra), 9 Junts.

Secondo gli exit poll di Mediaset, il Partito popolare e Vox insieme arriverebbero alla maggioranza assoluta, diversamente dallo scenario prospettato dalla tv pubblica spagnola Tve. Secondo Mediaset, le due forze politiche arriverebbero a 181 deputati, di cui 150 per il Partito popolare e 31 per Vox. A sinistra, il Psoe otterrebbe 112 seggi e Sumar ne otterrebbe 27. La piattaforma di Yolanda Diaz sarebbe quindi al quarto posto, differentemente da quanto prospettato da Tve, che la dà come terza forza politica.

L'affluenza alle elezioni in Spagna 2023

Alle 18 l'affluenza alle elezioni generali in corso oggi in Spagna si è attestata al 53 per cento, in calo di quasi 4 punti rispetto alla stessa ora del 2019. Un dato in controtendenza rispetto a quello delle 12 quando era stata superiore di 2,4 punti percentuali.

Chi sono i candidati alle elezioni in Spagna 2023

Alle elezioni spagnole la sfida è tra il 51enne leader socialista spagnolo, Pedro Sanchez, che ha deciso di giocarsi tutto, dopo la batosta elettorale alle amministrative dello scorso maggio, convocando le elezioni anticipate, sebbene i pronostici lo desserp per sconfitto. Nella sua carriera ‘Pedro El guapo', Pedro il bello come viene chiamato in Spagna, ha dimostrato più volte di spuntarla, scommettendo contro tutti, anche all'interno del Partito socialista che nel 2016 l'aveva defenestrato da leader perché si era rifiutato di appoggiare il ritorno in carica di Rajoy dopo le due elezioni che si erano concluse senza una maggioranza.

Ma pochi mesi dopo, contro ogni aspettativa, Sanchez aveva vinto le primarie del partito socialista, avviando il percorso che, in poco più di un anno, attraverso il sostegno di Podemos, lo ha poi portato alla Moncloa. Vincitore delle elezioni del 2019, Sanchez in questi anni ha portato avanti un programma molto spostato a sinistra, con riforme delle leggi sul lavoro, l'aumento del salario minimo e i sussidi alle famiglie a basso reddito, ma anche leggi per la tutela delle donne, in particolare la legge sul consenso ‘solo sì es si' (solo sì significa sì) contro la violenza sessuale e i femminicidi.

Tutti i sondaggi, tranne uno di un istituto però vicino ai socialisti, davano il Pp di Alberto Nunez Feijoo in vantaggio sul Psoe. Nato in un piccolo paesino della Galizia, Alberto Núñez Feijóo, 61enne senatore e candidato premier del Partito Popolare spagnolo, padre di un figlio di 6 anni, è sicuramente il favorito. La sua promessa è quella di "abrogare il sanchismo". Si misura con la sfida delle urne dopo 15 mesi da leader del Pp, dopo quattro mandati consecutivi da governatore galiziano (2009-2022). Il suo sogno è quello di riportare il Pp ai fasti dei tempi migliori, quelli dei governi di José María Aznar e di un altro galiziano doc come Mariano Rajoy. Per tutta la campagna elettorale ha detto di voler ottenere il massimo sostegno da parte degli spagnoli, in modo da avere piena autonomia per la formazione del nuovo governo.

Potrebbe invece risultare indispensabile il leader di Vox Santiago Abascal, 47enne, ex militante del Pp, che ha rivitalizzato un'estrema destra che arrancava, dopo la fine della dittatura di Franco nel 1975. Nato da una scissione dal Pp nel 2013, il suo partito è divenuto nel 2019 la terza forza politica del Congresso.

"Spero che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo, è arrivato il tempo dei patrioti", sono state le parole pronunciate da Meloni, in collegamento con Valencia lo scorso 13 luglio. La premier italiana ha aggiunto: "Insieme siamo parte fondamentale dei conservatori europei, mancano dieci giorni per avere i patrioti al governo in Spagna, è cruciale una alternativa patriottica". La presidente del Consiglio nel suo intervento ha anche sottolineato "il grande legame che unisce Fratelli d'Italia a Vox". Un legame testimoniato dai diversi interventi che la leader di Fdi nel suo spagnolo fluente ha fatto in eventi e comizi di Vox, dall'intervento a Madrid nell'ottobre 2021 in cui rilanciò in spagnolo ‘Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana' lo slogan che ha segnato la sua ascesa elettorale in Italia. Fino alla partecipazione, nel giugno del 2022, al comizio a Marbella con l'appassionato attacco alla "lobby Lgbt" e ai "burocrati di Bruxelles". Il legame tra Meloni e Abascal non è mai venuto meno, al punto che il leader di Vox dopo la vittoria elettorale di Fdi lo scorso settembre, si è congratulato con Meloni per "aver mostrato il cammino per un'Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capace di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti".

"Siamo la chiave dell'esistenza di un governo progressista". Così Yolanda Diaz ha rivendicato il ruolo chiave che potrebbe avere per un'ipotetica prosecuzione del governo di Pedro Sanchez la formazione politica da lei battezzata poco prima della convocazione delle elezioni anticipate di domenica prossima. Sumar (Unire) è riuscito nell'impresa di unire 15 partiti della variegata sinistra spagnola, compreso ora Podemos, e i sondaggi lo davano in lotta con Vox per il posto di terza formazione politica del Paese.

Nell'annunciare la nascita del partito, lo scorso aprile a Madrid, la 52enne vicepremier e ministra del Lavoro dell'attuale governo Sanchez ha rivendicato che il suo obiettivo è quello di diventare "la prima presidente del governo della Spagna perché il momento delle donne deve venire e le donne vogliono essere quelle che fanno la storia". Ex membro del Partito Comunista, a 23 anni leader di Esquerda Unida, negli ultimi anni si è presentata in tre occasioni con Podemos. Avvocata giusvalorista, come ministra del Lavoro si è battuta per l'aumento del salario minimo e la riduzione del precariato.