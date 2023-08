“È un diavolo”, Jacob trovato morto in culla a 10 mesi con 39 fratture: condannati madre e padre I due genitori britannici sono stati condannati nelle scorse ore per abusi e crudeltà su minori e per omicidio e ora rischiano l’ergastolo. Il bimbo picchiato fino a procurargli una perforazione intestinale che lo ha ucciso a soli 10 mesi.

A cura di Antonio Palma

Quando parlavano del bimbo si riferivano a lui come al "diavolo", anche se aveva solo pochi mesi di vita, gli davano da mangiare il suo stesso vomito per punizione e dicevano che lo avrebbero lavato nella candeggina ma soprattutto lo hanno picchiato selvaggiamente fino a procurargli una perforazione intestinale che lo ha ucciso a soli 10 mesi. Per questo due genitori britannici sono stati condannati nelle scorse ore per abusi e crudeltà sui minori e per omicidio e ora rischiano l’ergastolo.

Il piccolo Jacob Crouch aveva 39 fratture costali quando venne trovato morto nella sua culla nella casa di famiglia a Linton, nel Derbyshire, il 30 dicembre del 2020. La madre Gemma Barton, 33 anni, e il padre Craig Crouch, 40 anni, avevano detto che non sapevano come il piccolo si fosse procurato quelle lesioni ma, secondo gli inquirenti e il medico legale, non potevano essere il risultato delle attività quotidiane e del gioco.

Secondo le indagini, le violenze sarebbero andante avanti per almeno sei mesi. I pubblici ministeri hanno detto alla corte che i due si "incoraggiavano e si applaudivano a vicenda mentre aggredivano Jacob" regolarmente, portando infine alla sua morte. Nel giugno 2020, l’uomo, che era indicato come suo padre sul certificato di nascita, pur non essendo il papà biologico, aveva detto in un messaggio alla compagna che doveva essere più dura col bimbo per "non lasciare che questo prendesse il controllo” su di loro.

Alla giuria è stato mostrato anche un video i cui l’uomo immergeva Jacob in una piscina per bambini mentre il piccolo piangeva disperatamente. La morte del piccolo è sopraggiunta per peritonite, un'infezione del rivestimento degli organi addominali causata da una perforazione intestinale traumatica.

Sua madre Gemma Barton è stata giudicata colpevole di aver causato o permesso la morte di un bambino e per crudeltà sui minori. Il suo partner Craig Crouch è stato riconosciuto colpevole di omicidio e tre capi di imputazione per crudeltà sui minori. Entrambi gli imputati, che si sono sempre professati innocenti sminuendo i loro comportamenti, sono rimasti in silenzio mentre i verdetti venivano letti in Tribunale.