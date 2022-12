“È caduto nella vasca”. Renzo ucciso di botte dai genitori perché ha rubato dei cioccolatini Un bambino di quattro anni a Buenos Aires, in Argentina, è stato picchiato a morte dalla madre e dal patrigno dopo aver rubato dei dolcetti. La vittima si chiamava Renzo Gabriel Godoy.

A cura di Biagio Chiariello

Ha massacrato di botte e ucciso il figlio di quattro anni per aver mangiato dei cioccolatini. È una storia allucinante quella che arriva dall'Argentina, a riportarla è il Mirror. Victoria Belen Godoy e il patrigno del piccolo, Luis Alberto Gallo, hanno affermato che il figlio Renzo "era caduto dalla vasca da bagno" riportando gravi ferite prima di portarlo in una struttura sanitaria nel distretto di Berazategui, nella provincia di Buenos Aires. Era il 23 dicembre.

Il piccolo è stato dichiarato morto all'arrivo e l'autopsia ha subito svelato la drammatica verità: il bimbo è stato duramente picchiato. Sul suo corpo erano presenti anche ulteriori lividi, non dovuti al presunto pestaggio. Sia Godoy che Gallo sono ora in custodia accusati di omicidio.

La polizia sostiene anche che l'uomo avrebbe picchiato il figliastro per aver mangiato i dolci che aveva portato a casa per farli gustare alle altre bambine. La coppia stava insieme da circa 14 mesi e viveva insieme a cinque figli. I bambini, tutti della donna, includevano un neonato di due mesi, due bimbe e lo stesso Renzo, mentre un altro bambino di 10 anni era affidato alle loro cure da un'altra relazione.

È stato il fratellastro di Renzo a rivelare cosa era accaduto, sentito da alcuni terapisti. Stando a quanto ricostruito, Gallo avrebbe afferrato il bimbo di 10 anni per la gola, costringendolo a dirgli chi aveva mangiato i dolcetti.

La zia paterna di Renzo, Daniela, ha denunciato su Facebook: "Victoria Godoy e Luis Gallo sono assassini". "Il fratellino di Renzo era spaventato e ha detto che il colpevole era Renzo. È stato allora che il bimbo ha cominciato a essere picchiato. Il fratellastro ha visto tutto. È stato ucciso per aver mangiato un cioccolatino", ha detto la zia di Renzo.

Daniela ha detto di aver sporto denuncia insieme a suo fratello, il padre di Renzo, sul presunto trattamento riservato da Victoria ai loro figli. "Quando si è messa insieme a quel figlio di pu**ana, non li ha più lasciati venire da noi, non ci ha permesso di venire a prenderli, non ha lasciato che festeggiassero i loro compleanni con noi, con i loro cugini, niente…" ha scritto su Facebook.

La Procura della Repubblica sta inoltre indagando se la coppia abbia sottoposto i figli a lavori forzati.