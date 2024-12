Donald Trump: “La guerra tra Russia e Ucraina va fermata. Parleremo con Putin e Zelensky”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

A poco più di un mese dall'insediamento alla Casa Bianca Donald Trump ha illustrato la sua "ricetta" per far concludere la guerra tra Russia e Ucraina. Incalzato dai giornalisti, infatti, il prossimo residente degli Stati Uniti ha confermato che si impegnerà affinché tra Mosca e Kiev venga raggiunta un'intesa: "Parleremo con Putin e parleremo con Zelensky", ha detto il leader repubblicano, aggiungendo che "il numero di soldati uccisi da entrambe le parti è astronomico. Non c'è nessuna protezione su un campo di battaglia che è pianeggiante, l'unica cosa che ferma i proiettili è un corpo. Stiamo facendo il massimo per fermare la guerra".

Secondo Trump il presidente ucraino Zelensky "deve essere disposto a fare un accordo. E Putin deve essere disposto a fare un accordo: ci sono troppi morti. Non ho invitato Zelensky alla cerimonia di insediamento. Se vuole venire, lo accoglierò con piacere", ha aggiunto il futuro inquilino della Casa Bianca, che ha visto il presidente ucraino recentemente a Parigi in occasione della cerimonia per la riapertura di Notre Dame. "Zelensky vuole la pace, è il peggior massacro mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale. Ho foto di campi coperti di corpi, sembrano scene della Guerra Civile. La guerra va fermata, stiamo cercando di farlo", ha spiegato Trump, che tuttavia non è entrato nel merito spiegando quali concessioni dovrebbe fare Kiev a Mosca.

I giornalisti hanno chiesti a Trump degli eventuali sacrifici territoriali che l'Ucraina dovrebbe essere disposta a tollerare. Per il repubblicano non ci sarebbe motivo di rivendicare territori coperti da macerie. "Le città sono state ampiamente distrutte. La gente non può tornare lì, sono solo macerie. Il numero di morti è decisamente superiore a quelli che sentite. Gli edifici sono stati rasi al suolo e si diceva che nessuno fosse rimasto ferito: nessuno sa se ci fossero persone, lo scopriranno quando rimuoveranno le macerie", ha affermato.

Secondo Trump, i russi "hanno risparmiato Kiev, probabilmente perché vogliono usarla o occuparla. Ora nelle città non c'è più un edificio in piedi. Quando si parla di ‘conquistare il paese', cosa c'è da conquistare? Ci vorranno 100 anni per ricostruire e nulla tornerà come prima. Con me alla presidenza non sarebbe mai successo", ha detto.