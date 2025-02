Diffuso il video del bombardamento anti bunker che uccise il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah Il filmato risale alla sera del 27 settembre e coincide con il giorno in cui Nasrallah è stato eliminato. L’attacco uccise il leader di Hezbollah e alcuni suoi stretti collaboratori. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Un video inedito, diffuso sui media arabi, sembra mostrare il momento esatto del raid aereo israeliano che lo scorso autunno ha colpito il quartier generale sotterraneo di Hezbollah a Beirut, uccidendo il leader storico del gruppo, Hassan Nasrallah. Il filmato risale alla sera del 27 settembre e coincide con il giorno in cui Nasrallah è stato eliminato.

Il filmato, muto e della durata di un minuto, inquadra un uomo non identificato che esce da un edificio e si avvicina alla sua moto. Improvvisamente, un’esplosione squarcia la strada, costringendo il passante a correre precipitosamente al riparo: la sua sorte dopo la deflagrazione non è nota. Le immagini mostrano la terra tremare violentemente, mentre diversi incendi divampano sull’asfalto. Una nuvola di fumo e polvere avvolge la scena, che si conclude con l’immagine di un’auto dal bagagliaio distrutto.

Il giorno seguente Israele aveva confermato di aver eliminato Nasrallah e altri alti comandanti di Hezbollah in un massiccio raid aereo sul quartier generale sotterraneo del gruppo. Secondo fonti militari israeliane, l’attacco è stato condotto con decine di bombe "bunker-buster", sganciate da caccia dell’Aeronautica Militare Israeliana, mirate alla roccaforte di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut.

Hezbollah, tuttavia, non ha rilasciato commenti ufficiali sul video. Anche i principali media affiliati al gruppo, come Al-Mayadeen, Al-Nahar e Al-Akhbar, non sembrano averne riportato notizia. La diffusione del filmato è invece avvenuta attraverso Quds News Network, canale vicino ad Hamas.

L’eliminazione di Nasrallah avvenne al culmine di una campagna militare israeliana durata due settimane, che seguì l'attentato con i cercapersone che uccise e ferì centinaia di persone, prevalentemente civili, e precedette l’invasione terrestre del Libano.