Covid, gli Usa eliminano l’obbligo di vaccino per i viaggiatori internazionali: via dall’11 maggio Dall’11 maggio 2023 decade l’obbligo di vaccino Covid per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali negli Stati Uniti: “Siamo in una fase diversa della nostra risposta alla pandemia e queste misure non sono più necessarie”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per entrare negli Stati Uniti non servirà più la certificazione di vaccino anti Covid. A partire dal prossimo 11 maggio decade l'obbligo, in vigore dal 2020, dall'inizio cioè della pandemia di Coronavirus, per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali. Lo ha fatto sapere ieri la Casa Bianca: si tratta di una delle poche restrizioni rimaste ancora in vigore.

L'abolizione dell'obbligo di vaccinazione corrisponde alla fine dello stato di emergenza sanitaria che fu dichiarato proprio nel gennaio 2020, come aveva già dichiarato il presidente Joe Biden in una lettera al Congresso il 30 gennaio scorso, segnando una nuova fase della risposta americana alla pandemia.

L'amministrazione Usa lo scorso giugno aveva abbandonato il requisito secondo cui le persone che arrivavano nel Paese per via aerea avrebbero dovuto risultare negative al test per il Covid, ma ha mantenuto come requisito base l'obbligo di vaccinazione per la maggior parte dei viaggiatori stranieri.

"L'obbligo di vaccinazione voluto dalla nostra amministrazione ha contribuito a garantire la sicurezza dei lavoratori della forza lavoro critica, compresi quelli nei settori dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione, proteggendo se stessi e la popolazione intera. La stessa decisione è stata presa per alcuni viaggiatori internazionali per rallentare la diffusione di nuove varianti che entrano nel paese", si legge in una nota della Casa Bianca. "Ma – ha aggiunto – mentre la vaccinazione rimane uno degli strumenti più importanti per promuovere la salute e la sicurezza dei dipendenti e promuovere l'efficienza dei luoghi di lavoro, ora siamo in una fase diversa della nostra risposta alla pandemia e queste misure non sono più necessarie".

"Non è più necessario continuare con l'obbligo di vaccino. Il nostro paese è in una posizione molto diversa rispetto a due anni fa", ha ribadito al Washington Post Katie Smith Sloan, presidente e amministratore delegato di LeadingAge, un'organizzazione che rappresenta i fornitori di assistenza a lungo termine senza scopo di lucro. "E, indipendentemente dal fatto che esista o meno un obbligo, non c'è dubbio che i vaccini contro il Covid siano sicuri, efficaci e la migliore difesa che abbiamo contro il virus".

Più dell'81% degli americani è completamente vaccinato contro il Coronavirus, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, sebbene l'interesse per il vaccino e i suoi richiami sia diminuito nel tempo: meno del 17% degli americani ha ricevuto l'ultima dose di richiamo bivalente.