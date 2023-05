Costretta a pesarsi sulla bilancia per bagagli in aeroporto: “Mai provato così tanto imbarazzo” L’episodio è stato immortalato da un’altra passeggera che ha poi postato il video su TikTok, dove si è scatenato un acceso dibattito: è una ragionevole questione di sicurezza o si tratta di discriminazione verso le persone sovrappeso?

A cura di Teresa Fallavollita

Una donna costretta a pesarsi sulla bilancia per bagagli

Sta facendo molto discutere all’interno della comunità social, e non solo, un video che circola su TikTok che mostra una signora, in un aeroporto di cui non si conosce il nome, che viene fatta salire e pesata sulla bilancia per le valigie.

L’episodio risale a marzo 2023, ma in questi mesi ha raccolto più di 1.6 milioni di visualizzazioni, entrando con prepotenza al centro del dibattito pubblico. I commenti degli utenti si dividono di fronte alla domanda: “È discriminazione o sicurezza?”.

Nel video si vede la donna di spalle che, su richiesta del personale dell’aeroporto, sale sull’apposita bilancia per i bagagli. Una scena umiliante alla quale hanno assistito tutti i passeggeri in attesa di imbarcarsi.

Trattandosi di un aereo di piccole dimensioni, per motivi di sicurezza il personale al momento dell’imbarco deve essere a conoscenza del peso complessivo dei viaggiatori. La richiesta è arrivata dopo che la donna ha dichiarato di pesare 60 chili, meno di quanto l’assistente si aspettasse.

Era però necessario farlo ad alta voce, davanti all’intera platea dei passeggeri? I commenti si dividono tra chi accusa la compagnia di aver agito in maniera discriminatoria e umiliante, e chi invece sostiene che si tratta di una procedura dovuta, senza implicazioni personali.

La donna pesata sulla bilancia per bagagli in aeroporto. Screen tratto da TikTok

“Chissà perché le persone sono così crudeli”, è uno dei commenti sotto al video, su TikTok. Questo episodio risveglia inoltre dolorosi ricordi in chi si è trovato a vivere situazioni simili in passato, come un utente che scrive: “Tornavo a casa dalle Filippine e mi hanno pesato… Non sono mai stato così in imbarazzo in tutta la mia vita”.

Dall’altro lato, però, in molti difendono la policy della compagnia aerea: “Negli aerei piccoli devono tenere conto dei limiti di peso per motivi di sicurezza, perché devono distribuire il peso correttamente”.

Il dibattito che ne è scaturito e che ancora, dopo giorni, impazza sui social è ben più ampio del singolo episodio in questione: le persone sovrappeso denunciano di subire numerose forme di discriminazione, spesso invisibili agli occhi di chi non le vive quotidianamente sulla propria pelle. Quanto avvenuto in quell’aeroporto e immortalato dal filmato è solo uno degli esempi.

Solo pochi giorni fa il video, poi eliminato, di un’altra influencer era diventato virale su TikTok: la giovane, conosciuta come “Big Curvy Olivia”, mostrava come fosse difficile per le persone plus size camminare lungo il corridoio di un aereo senza doversi mettere di traverso.

“Sinceramente, la trovo una forma di discriminazione che nel 2023 non si possano costruire aerei con corridoi più larghi”, il commento dell’influencer, che anche in questa occasione aveva scatenato un acceso dibattito tra gli utenti.

Big Curvy Olivia. Screen tratto da TikTok

Su Change.org un’altra influencer, Jae’lynn Chaney, ha lanciato una petizione – dal nome “Demand for the FAA to Protect Plus-Sized Travelers” – per chiedere alla Federal Aviation Administration (agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense) di garantire condizioni di viaggio accettabili anche per le persone sovrappeso.

“È tempo che le compagnie aeree si impegnino per creare un ambiente più inclusivo e accogliente per tutti i passeggeri”, si legge in fondo all’istanza. La petizione nel giro di poco tempo ha superato le 10.000 firme.