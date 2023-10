Cos’è la nuova unità speciale “Nili” che Israele ha formato per uccidere i leader di Hamas Il nuovo gruppo speciale sarebbe composto da membri dei due servizi segreti israeliani, lo Shin Bet e il Mossad, con il solo compito di rintracciare e uccidere i membri del commando di Hamas che ha attaccato Israele e i leader di Nukbha, le forze speciali delle Brigate Ezzedin al-Qassam.

A cura di Antonio Palma

Gli israeliani avrebbero dato vita a una nuova unità speciale sei servizi segreti denominata "Nili" con lo scopo specifico di individuare e uccidere i leader militari di Hamas. “I leader di Hamas sono morti che camminano. I terroristi hanno due opzioni: essere uccisi o arrendersi incondizionatamente. Non esiste una terza opzione” ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, assicurando che lo sforzo primario delle forze armate israeliane è ora tutto concentrato nell’individuare e uccidere i leader del gruppo palestinese autore del sanguinoso attacco del 7 ottobre scorso.

Il nuovo gruppo sarebbe composto da membri dei due servizi segreti israeliani, lo Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni, e il Mossad, il servizio segreto dello Stato d'Israele focalizzato sulle operazioni all'estero. Le due organizzazioni avrebbero formato un centro operativo speciale con il solo compito di rintracciare e uccidere i membri del commando di Hamas che ha guidato l'assalto mortale ma anche i leader militari della stessa organizzazione.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Ynet, l’unità ha preso il nome in codice di “Nili”. Si tratta dell'acronimo della frase ebraica "Netzah Yisrael Lo Yeshaker", presa dal Libro della Genesi (Samuele) che significa “La Gloria di Israele non mentirà”, ma nello specifico il riferimento è a un'organizzazione segreta di spionaggio israeliana che operava in chiave filo-britannica in Palestina durante la prima guerra mondiale.

L’azione del gruppo è iniziata già all’indomani dell’assalto di Hamas e ha portato all’uccisione di diversi elementi di spicco del gruppo palestinese a Gaza. Il gruppo lavorerebbe in autonomia coinvolgendo sia personale d’intelligence che uomini sul campo, fornendo dati e coordinate all’aviazione per raid dall’alto. Nel mirino i miliziani che hanno fatto irruzione in Israele e i comandanti di Nukbha, le forze speciali delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l'ala militare di Hamas.

Le forze armate israeliane hanno già annunciato la morte di diversi comandanti Nukbha negli attacchi successivi all'assalto di Hamas in Israele. L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato di aver ucciso oltre 10 membri di Nukhba nell’ambito degli sforzi per prendere di mira figure di spicco di Hamas nella Striscia di Gaza.

Tra gli obiettivi che Israele ha dichiarato di aver colpito a Gaza c'è Billal al-Qedra , che guidava il battaglione Khan Younis, e Ali Qadhi, considerato il leader delle forze di elite di Hamas. Nella lista israeliana però anche il comandante militare di Hamas Muhammad Deif e il leader politico Yahya Sinwar.