Chi ha lanciato il missile che ha colpito l’ospedale di Gaza: quello che sappiamo finora

Una terribile esplosione ha distrutto l’ospedale al-Ahli al-Arabi di Gaza nella serata di martedì, intorno alle 19:30 ora locale, quando un missile è caduto sulla struttura causando centinaia di morti e feriti tra pazienti e persone che si erano rifugiate nell'edificio. Un portavoce della protezione civile di Gaza ha parlato di almeno 300 vittime mentre il ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che almeno 500 persone sono state uccise nell’esplosione.

A colpire l’ospedale è stato un missile o un frammento di missile, come si vede da alcuni video che hanno ripreso la scena da lontano e postati online. Hamas ha accusato Israele di aver deliberatamente colpito la struttura di proprietà della chiesa anglicana dove erano rifugiati migliaia di palestinesi, credendolo un posto sicuro e protetto dai bombardamenti israeliani. L’esercito israeliano dal suo canto ha parlato di un missile lanciato male dal gruppo militante palestinese della Jihad islamica ed esploso in volo prima di finire sull’ospedale. Il gruppo dal suo canto ha negato ogni responsabilità e accusato Israele di voler mistificare la realtà.

Nei video del momento si vede il lancio di un missile da una postazione non tropo distante dall’ospedale, lo stesso missile poco dopo esplode e si frantuma in schegge. Successivamente si vedono 2 esplosioni a terra nella stessa zona, una più piccola e una grande proprio sull'ospedale. Mentre le fiamme divampano sulla struttura, si vedono poi altri lanci di razzi da terra.

“Si tratta di un lancio fallito di un missile dell'organizzazione terroristica della Jihad islamica nell'area dell'ospedale al-Mamadani di Gaza City” sostengono gli israeliani. "Un'analisi dei sistemi operativi dell'IDF indica che una raffica di razzi è stata lanciata da terroristi a Gaza, passando in prossimità dell'ospedale Al Ahli di Gaza nel momento in cui è stato colpito” ha detto il Premier israeliano Benjamin Netanyahu. Esercito diffonde foto aeree, "non c'erano jet su ospedale Gaza". L'esercito israeliano ha diffuso anche immagini aeree che mostrerebbero che non c'erano aerei israeliani sopra l'ospedale di Gaza City.

I palestinesi sostengono invece che un loro razzo non poteva avere quella potenza distruttiva e accusano Israele di aver colpito la zona senza nessun avvertimento, causando una strage. “Il nemico sta facendo del suo meglio per cancellare le proprie responsabilità per il brutale massacro commesso bombardando l’ospedale battista a Gaza attraverso la sua consueta fabbricazione di bugie e puntando il dito contro il movimento della Jihad islamica in Palestina”, si legge in un comunicato. Fonti da Gaza ricordano che sabato l’ospedale era stato colpito da un altro razzo in un attacco israeliano che aveva ferito quattro membri del personale medico.

L'esplosione è avvenuta poche ore prima della visita prevista del presidente Usa Biden in Israele e ha avuto ripercussioni immediate in tutto il mondo arabo e non solo. Condanne unanimi sono arrivate da tutto il mondo e dalle organizzazioni internazionali a partire dall’Onu. Proteste sono scopiate in tutto il Medio Oriente e per oggi si prevedono altre manifestazioni in tutto il mondo arabo a sostegno dei palestinesi.